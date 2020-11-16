На Аляске самолет сбил медведя при посадке 

Самолет авиакомпании Alaska Airlines сбил медведя при посадке в аэропорту Якутат на Аляске, пишет местное издание Anchorage Daily News. Отмечается, что за 10 минут до посадки сотрудники аэропорта очистили взлетно-посадочную полосу, но после на нее прибежали два медведя.
"Переднее колесо шасси не задело медведей, но капитан почувствовал удар слева после того, как медведи пробежали под самолетом", — заявили в авиакомпании.
Подчеркивается, что медведица погибли на месте, медвежонок остался невредим. Никто из членов экипажа и пассажиров не пострадал. Воздушное судно получило повреждения левого двигателя. Ремонт займет несколько дней.