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В СК рассказали подробности аварийной посадки Ан-124 в Новосибирске 

РИА Новости 37 минут назад
Командир и второй пилот грузового самолета Ан-124, совершившего в пятницу аварийную посадку в Новосибирске, сажали самолет в ручном режиме без помощи отказавших средств связи и всех электронных систем, руководитель отдела по расследованию особо важных дел Западно-Сибирского СУ на транспорте СК РФ Роман Глуховеров.
Ранее сообщалось, что самолет Ан-124 авиакомпании "Волга-Днепр", направлявшийся в Вену, сразу после вылета из Новосибирска совершил аварийную посадку и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Самолет получил повреждение одного из двигателей (он частично разрушился), фюзеляжа и шасси. Все 14 находившихся на борту членов экипажа не пострадали. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

"Следствием установлено, что непосредственно после взлета воздушного судна у него отказал второй из четырех двигателей, при этом обломками от двигателя был серьезно поврежден фюзеляж самолета. После этого отказали средства связи как внутренней, так и внешней на борту воздушного судна, а также все электронные системы, в том числе и пилотирования", — рассказал Глуховеров журналистам.

Названа причина вынужденной посадки Ан-124 в Новосибирске
Он пояснил, что после произошедшего с самолетом командир воздушного судна принял экстренное решение о посадке на территории аэродрома взлета.

"После этого, в отсутствии всех электронных систем, командир воздушного судна и второй пилот совершали посадку, руководствуясь исключительно визуальным наблюдением, в том числе и точки соприкосновения на линии посадки. После посадки судно выкатилось за пределы взлетной полосы на расстояние около 300 метров. Все члены экипажа — 14 человек — не пострадали", — сказал представитель СК.

Он добавил, что следователи в настоящее время проверяют различные версии произошедшего. Все обстоятельства детально исследуются. Работа на месте ведется вторые сутки.
Ранее в "Волга-Днепр" сообщили, что самолет выполнял чартерный рейс из Сеула (Южная Корея) в Вену (Австрия) с технический остановкой в Новосибирске. В самолете были 84 тонны груза автозапчастей.
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Происшествия , Видео , Волга-Днепр , СКР
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