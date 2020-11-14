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Суд арестовал мэра Томска Кляйна по делу о превышении полномочий 

ТАСС и ещё 4 5 минут назад
Мэр Томска арестован
Фото: ТАСС
Кировский районный суд Томска арестовал на два месяца мэра города Ивана Кляйна, задержанного по делу о превышении должностных полномочий. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного суда.

"Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 13 января 2021 года", — сказал собеседник агентства.

Как уточнили в пресс-службе СК РФ, следователи предъявили ему обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ. Свою вину Кляйн не признал.
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Происшествия , Иван Кляйн , СКР , Томск , Томская Область
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