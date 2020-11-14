Мэр Томска арестован

Кировский районный суд Томска арестовал на два месяца мэра города Ивана Кляйна, задержанного по делу о превышении должностных полномочий. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного суда.
"Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 13 января 2021 года", — сказал собеседник агентства.
Как уточнили в пресс-службе СК РФ, следователи предъявили ему обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ. Свою вину Кляйн не признал.