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Самолет аварийно сел в столичном Внукове по техническим причинам

Вечерняя Москваиещё 3
1 час назад
Самолет авиакомпании «Победа», летящий по маршруту Санкт-ПетербургЧебоксары, совершил аварийную посадку в столичном аэропорту Внуково по технической причине, которая не влияет на безопасность полета. Об этом в субботу, 14 ноября, сообщила представитель компании.
В Москве аварийно сел самолет из Санкт-Петербурга
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По ее словам, из-за отсутствия сертифицированной технической службы в Чебоксарах специалисты приняли решение пересадить пассажиров на резервный борт во Внукове, передает РИА Новости.
Она добавила, что клиенты уже прилетели в Чебоксары на резервном самолете.
Происшествия,Международный аэропорт Внуково,Авиакомпания "Победа",РИА Новости,Санкт-Петербург,Чебоксары,
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