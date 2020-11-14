Стали известны подробности инцидента в Подмосковье , где двое мужчин спасли девушку от насильников. Злоумышленники подкараулили жертву вблизи станции «Немчиновка», сообщает портал Одинцово.info со ссылкой на спасителя девушки, Вячеслава Гречкина.

«Вчера одной девушке из нашего ЖК очень повезло. В районе часа ночи, она возвращалась домой от станции Немчиновка, по тёмным рельсам. По пути её встретили два неизвестных гражданина (не славяне, было понятно по акценту). Лиц, естественно, в темноте не видно. В общем, они повалили бедную девчонку в кювет и пытались изнасиловать», — написал Гречкин в соцсетях.

По его словам, он шёл мимо с другом Андреем Орловым . Мужчины пришли на помощь девушке, насильники убежали. Девушку всю в слезах проводили домой и передали матери.

Телеграм-канал Mash добавляет , что 21-летняя Аня возвращалась с работы затемно, когда на неё напали.

Она умоляла преступников забрать телефон и планшет и оставить её в покое, но на них это не подействовало. Возможно, они готовились к преступлению: железнодорожные пути и улица не освещены. Местные жители жалуются, что тем, кто поздно возвращается с работы, от станции до дома приходится идти в темноте.

Парни услышали плач и заметили незнакомку, которую тащили двое мужчин. Она была измазана в грязи и песке. Увидевшая их девушка сразу же попросила помощи. Парни пригрозили полицией и преступники сбежали. Аня уже написала заявление в полицию.