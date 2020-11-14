Защитники вдовы расчлененного рэпера Энди Картрайта заявили, что эксперты обнаружили в волосах и печени погибшего следы нескольких видов наркотиков — и это подтверждает ее изначальную теорию произошедшего. Эти выводы опроверг адвокат семьи Картрайта Антон Кобит, отметив, что причиной смерти рэпера могла стать прижизненная инъекция сильнодействующего вещества.

Судебно-медицинские эксперты обнаружили следы наркотиков в волосах и печени расчлененного рэпера Александра Юшко (Энди Картрайта). Об этом «Газете.Ru» сообщил адвокат вдовы музыканта Марины Кохал Сергей Лукьянов.

«В постановлении о назначении новой судебно-медицинской экспертизы говорилось, что установить причины смерти не представляется возможным, и то, что в волосах и печени Александра Юшко обнаружены следы наркотиков — не менее трех видов. Изначальная версия следствия строилась на том, что никаких наркотиков не было и быть не могло. Результаты показывают, что следствие ошибалось. Показания Марины полностью согласуются с заключением экспертов», — сказал он.

Адвокат Кохал полностью исключил возможность того, что его подзащитная могла подмешать наркотики своему мужу. По словам Лукьянова, теперь защита будет добиваться освобождения вдовы рэпера.

«Марину должны были отпустить уже давно, сейчас ее должны отпустить тем более. Ее содержание под стражей незаконно, как и ее статус обвиняемой», — заключил юрист.

По словам адвоката тещи рэпера Елены Кохал Юрия Авдеева, следователь СК не позволил вдове погибшего ознакомиться с заключением судебно-медицинской экспертизы. При этом Кохал попросили подписать постановление о новом комиссионном исследовании с участием токсиколога, передает «Фонтанка».

«В этом постановлении следователь ссылалась на первую экспертизу. Из нее следует, что в волосах Юшко обнаружено наркотическое средство и психотропное вещество, а в тканях — психотропные вещества», — объяснил Авдеев.

Возможную причину смерти Картрайта озвучил адвокат семьи погибшего Антон Кобит в комментарии 78.Ru. Опираясь на озвученные следствием данные, юрист сделал вывод, что рэпер мог умереть от действия прижизненной инъекции, введенной ему в ладонь.

«Доказано, что посредством инъекции было введено сильнодействующее токсическое вещество. Теперь эти утверждения подкреплены заключением экспертизы. Наркотики здесь ни при чем. Кохал ему ввела сильнодействующее вещество», — заявил Кобит.

Также юрист прокомментировал слова адвоката Кохал о наркотиках в теле Картрайта. По словам Кобита, все, что было обнаружено в волосах, говорит об употреблении человеком запрещенных веществ задолго до его смерти.

«То, что у него обнаружено, соответствует одной таблетке [наркотического вещества]», — отметил адвокат.

Ранее защитница Кохал Ирина Скурту рассказала о «массе наркотиков» в останках покойного. Об этом ей сообщила сама вдова рэпера, которая видела результаты исследования.

«Мы не видели постановление о назначении [экспертизы], но тем не менее Марине показывали, с ее слов, документы, согласно которым в крови Александра были обнаружены все виды наркотиков. Буквально масса видов наркотиков, — цитирует Скурту Telegram-канал «Mash на Мойке». — Мы не видели ни одной экспертизы, не могу сказать, правда это или нет. Ей тыкали в лицо какими-то документами, экспертизами о причинах смерти, что нельзя их определить».

Останки рэпера Картрайта были обнаружены 29 июля в квартире на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. Изначально Кохал проходила свидетелем по делу, но позднее ей предъявили обвинение в убийстве. Вдова утверждает, что расчленила тело супруга для сокрытия факта его смерти в результате употребления наркотиков. По мнению следствия, Кохал убила Картрайта в ходе конфликта на почве личных неприязненных отношений и расчленила тело мужа на части для последующего уничтожения.