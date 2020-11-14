Россиянин умер в больнице при загадочных обстоятельствах

В волгоградской больнице 87-летний пациент с COVID-19 умер от ножевого ранения в грудь. Медики считают, что он покончил с собой. Ранее мужчина говорил соседям по палате, что не хочет быть «обузой для родных», пишет «КП-Волгоград».

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Трагедия произошла в ночь с 13 на 14 ноября в больнице Светлоярского района Волгоградской области.

В облздраве пояснили, что пациента с коронавирусом госпитализировали 29 октября. Он попал в реанимацию, но смог справиться с болезнью, его перевели в обычную палату. Прогнозы были благополучные, пациент шел на поправку.

Чиновники утверждают, что ночью медсестра несколько раз заходила в палату, и все было нормально. Мужчина умер около 4 утра. Начато следствие. Погибший говорил соседям по палате, что не хочет быть обузой для родных.