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Россиянин умер в больнице при загадочных обстоятельствах

Майк Габриелян
11 минут назад
В волгоградской больнице 87-летний пациент с COVID-19 умер от ножевого ранения в грудь. Медики считают, что он покончил с собой. Ранее мужчина говорил соседям по палате, что не хочет быть «обузой для родных», пишет «КП-Волгоград».
Россиянин умер в больнице при загадочных обстоятельствах
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Трагедия произошла в ночь с 13 на 14 ноября в больнице Светлоярского района Волгоградской области.
В облздраве пояснили, что пациента с коронавирусом госпитализировали 29 октября. Он попал в реанимацию, но смог справиться с болезнью, его перевели в обычную палату. Прогнозы были благополучные, пациент шел на поправку.
Чиновники утверждают, что ночью медсестра несколько раз заходила в палату, и все было нормально. Мужчина умер около 4 утра. Начато следствие. Погибший говорил соседям по палате, что не хочет быть обузой для родных.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Петербурге при пожаре в Боткинской больнице погиб пациент.
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