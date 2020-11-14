«Убили тюремщика и сбежали» 

30 лет назад, 13 ноября 1990 года, министр внутренних дел СССР Вадим Бакатин подписал приказ о создании в системе исправительных учреждений (ныне — ФСИН России ) отрядов тюремного спецназа. Это стало вынужденной мерой: «Союз нерушимый» трещал по швам, и матерые уголовники, почувствовав слабину системы, решили установить свою власть на зонах. Они регулярно захватывали заложников и устраивали бунты в колониях. В те годы места лишения свободы охраняли солдаты срочной службы из внутренних войск МВД . Моральный дух и дисциплина в частях оставляли желать лучшего, а потому отправлять таких бойцов в бунтующие зоны было небезопасно. О том, как тюремный спецназ в лихие 90-е усмирял воровские бунты, вспомнила «Лента.ру»

«Криминал решил воспользоваться ситуацией»

В начале 90-х годов в советских, а затем и российских колониях матерые рецидивисты и новички-«первоходы» сидели вместе. В такой ситуации уголовники со стажем и воры в законе, пользуясь непререкаемым авторитетом, умело манипулировали молодежью, год от года укрепляя свою власть в тюрьмах и колониях. Показателен случай, когда зэки взяли в заложники тюремную медсестру и потребовали в обмен три бутылки водки, а получив желаемое, просто отпустили девушку, совершенно не опасаясь последствий для себя.

Вначале в колонии нелегально и большим потоком пошли деньги, чай (его использовали для приготовления чифиря) и наркотики — а потом на зонах один за другим стали вспыхивать бунты. Только что созданный тюремный спецназ неделями не покидал мятежные колонии.

К примеру, в Усть-Куте (Иркутская власть) воры в законе, пытаясь получить реальную власть в колонии, по малейшему поводу поджигали жилую зону. В первый раз криминальные авторитеты сожгли клуб — спецназ работал неделю и навел порядок. Но уже через неделю в колонии вспыхнул новый конфликт, в ходе которого сгорел барак для осужденных.

Причем происходило все это накануне нового, 1993 года: зимы в Сибири, как известно, серьезные, а заключенные фактически оказались без жилья. При этом зачинщики беспорядков оставались в стороне — они просто науськивали других, которые и попадали под раздачу. Параллельно на зонах росло число несчастных случаев и убийств.

Расчет матерых уголовников был простым: подобные ЧП не скроешь — они поневоле заставят начальника зоны идти и договариваться с заключенными. Иначе он просто лишится своей должности.

«Мы наводили порядок»

Штат тюремного спецназа всегда был небольшим, он и сейчас не превышает 40-50 человек на весь регион, а часто даже меньше. Между тем в 90-х в колониях находились по 2-2,5 тысячи осужденных.

Но мало того, что подразделения спецназа Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России малочисленны, у их бойцов действует железное правило: на зону с оружием нельзя. Исключения делают максимум для резиновых палок. Объясняется это просто: даже один случайно утерянный ствол обязательно будет обращен против сотрудников колонии.

ГУФСИН по Иркутской области

Однако, несмотря на все эти ограничения, тюремный спецназ быстро завоевал грозную репутацию среди уголовников: один факт его появления на зоне разом остужал сотни разгоряченных голов. Собственно говоря, и сам приказ о его появлении секретным не был — просто долгое время его не афишировали. Все поменяли 1995 год и Первая чеченская война.

Подразделения спецназа ФСИН участвовали в ней с самого начала. Предполагалось, что бойцы будут работать «по профилю» — конвоировать пленных, охранять фильтрационные лагеря, искать тайники и схроны с оружием.

Причем тюремный спецназ показал себя с лучшей стороны: например, миссия ОБСЕ на Северном Кавказе все время настоятельно просила российское руководство, чтобы ее базу в станице Знаменская охраняли именно бойцы Минюста (тогда ФСИН входила в его структуру).

Позже, когда к власти в Чечне пришел Ахмат Кадыров , он настаивал, чтобы временный комплекс администрации Чеченской республики тоже был под охраной спецназа ФСИН.

«Захватчики пошли бестолковые!»

Первая операция полковника Игоря Исакова , начальника отдела спецназа Управления ФСИН по Иркутской области, пришлась на май 1999 года. Тогда он участвовал в задержании подростков, сбежавших из Ангарской воспитательной колонии.

ЧП в тулунской спецтюрьме №2 произошло 20 августа 2001 года. Тогда двое надзирателей в нарушение всех инструкций вошли в камеру к заключенным-умельцам: один был осужден на 30 лет, второй — на 26, а третий — на 24 года, причем каждый успел отсидеть немного — от двух до четырех лет.

Первого из надзирателей ранили, выстрелив в него заточенным электродом из самодельного арбалета, а второго несколько раз ударили молотком по голове, убив на месте. Зэки забрали у тюремщиков ключи и для маскировки надели их фуражки; хотели забрать и форму, но она не подошла по размеру.

ГУФСИН по Иркутской области

Затем заключенные поднялись на второй этаж, освободили товарища и собрались выйти. Каждый имел при себе деревянный пистолет, внешне не отличимый от настоящего: умельцы изготовили их в собственной камере. Но женщина-контролер на выходе, увидев у зэков оружие, упала без чувств — а двери периметра можно было открыть только с ее поста.

Тогда беглецы проникли в административный корпус, поднялись на второй этаж, отогнули решетку окна и выпрыгнули на улицу — двое из них при этом получили серьезные травмы ног. По дороге заключенные заблудились и наткнулись на милицейский наряд — но патрульные, увидев у беглецов «оружие», испугались и не стали их задерживать.

Во время следствия выяснилось, что тюрьма, откуда сбежали осужденные, была построена еще в XIX веке и успела устареть не только морально, но и фактически. Решетку второго этажа зэки смогли отогнуть потому, что кирпичная кладка просто рассыпалась от времени. В итоге спецтюрьму №2 в Тулуне решили ликвидировать.

Игорь Давыдов , начальник спецназа Управления ФСИН по Республике Мордовия, вспоминает историю, которая произошла 27 мая 2012 года в исправительной колонии №4 (ИК-4) в поселке Середка (Псковская область).

Тогда двое осужденных убийц, 27-летний Юрий Иващенко и 21-летний Кирилл Голубев , взяли в заложники сотрудников медсанчасти колонии. Переговоры с ними шли семь часов, а вечером спецназ обезвредил обоих захватчиков при попытке скрыться и освободил заложников. Среди спасенных оказалась и тюремная медсестра с 40-летним стажем: как выяснилось, на своем веку она успела побывать в заложниках у заключенных четыре раза.

36 метров до воли

Одним из самых громких инцидентов, где тюремному спецназу довелось поработать в последние годы, был побег четверых убийц из колонии строгого режима в поселке Марково под Иркутском. Трое из четверых беглецов — главарь, 37-летний Владимир Авдеев , 28-летний Юрий Прохоров и 27-летний Александр Рыбаков — были осуждены за убийство мигрантов.

В 2005 году в деревне Московщина (Иркутская область) бандиты напали на бригаду рабочих, жестоко избили их, а затем стали рубить лопатами — двое мигрантов от ран скончались, четверо получили серьезные травмы.

Присяжные признали троих участников нападения виновными и не заслуживающими снисхождения. Больше всего получил главарь, экс-десантник Владимир Авдеев, который когда-то имел позывной «Башка» — его приговорили к 24,5 года лишения свободы. Видимо, предчувствуя такой исход, Авдеев до задержания три месяца скрывался в тайге от оперативников.

ГУФСИН по Иркутской области

Но на зону бывший десантник все же попал и вместе с сообщниками стал готовить побег. К Авдееву, Прохорову и Рыбакову примкнул самый младший заговорщик, 25-летний Константин Павловец. Заключенные готовились к побегу заранее: наладили хорошие отношения с бригадиром и выторговали себе под бытовку отдельно стоящий на территории промзоны сруб.

Первым поймали Юрия Прохорова: его обнаружили 10 июня в Осинском районе, куда он пришел наниматься пастухом. Второй, Александр Рыбаков, был задержан в Улан-Удэ 3 июля — он добрался до родственников и скрывался у них. Третьего, Константина Павловца, 8 сентября привел в полицию отец.

Организатора побега, экс-десантника Авдеева, задержали лишь 30 сентября 2013 года. Как и в 2005-м, он несколько месяцев прожил в тайге, ни с кем не выходя на связь и добывая себе еду самостоятельно. А бойцы тюремного спецназа все это время искали его без перерывов на отдых.

«С бунтом справились за несколько часов»

Последней на сегодняшний день крупной операцией спецназа ФСИН стала ликвидация массовых беспорядков в Ангарской колонии №15, которые вспыхнули днем 10 апреля. Бойцы тюремного спецназа начали работать на территории мятежной зоны фактически в одиночку и за одну ночь сумели полностью навести там порядок.

Впрочем, работы для тюремного спецназа хватает не только в Иркутской области. Бойцам из Мордовского управления ФСИН России в последние годы частенько приходится работать у соседей — в Приволжском федеральном округе, где множество колоний расположено на небольшом участке, вдали от подъездных дорог и крупных населенных пунктов.

Последнее громкое ЧП произошло там в 2012 году: 53-летний мужчина, осужденный за похищение и убийство родного сына, сумел спрятаться на зоне и замкнуть провода. Воспользовавшись темнотой, он за десять минут преодолел пять рядов периметра. Но на воле беглец пробыл всего четыре дня: на пятый день его заметили местные жители и сообщили розыскной группе.

Берет для лучших

Главный предмет гордости любого бойца спецназа ФСИН — краповый берет, символ особого отличия воина внутренних войск. Его придумал еще в прошлом веке первый спецназовец внутренних войск, герой России полковник Сергей Лысюк, создатель и командир отряда спецназа внутренних войск МВД СССР «Вега» (позже переименован в «Витязь»).

Чтобы получить краповый берет — награду не официальную, но одну из самых почетных — боец спецназа должен пройти через традиционные ведомственные испытания. Их устраивают много лет и в Мордовии, и в Иркутской области, и в других регионах России. Особенность испытаний в том, что краповый берет получает не победитель, а тот, кто справится со всеми заданиями.

ГУФСИН по Иркутской области

Их полный список выглядит так: марш-бросок в полной экипировке с оружием на 12 километров по сильно пересеченной местности, затем с ходу — стандартная полоса препятствий спецназа, потом — огневой рубеж, на котором за 20 секунд надо со ста метров поразить три мишени, далее — штурм высотного здания и серия акробатических упражнений.

Обычно до третьего испытания доходит лишь один из пяти участников, хотя все они — хорошо тренированные бойцы. А в некоторые годы краповый берет не получал ни один из претендентов.

Так что отряды спецназа ФСИН — без преувеличения, подразделения уникальные. Ведь далеко не каждый рискнет войти без оружия на охваченную мятежом зону строгого режима.