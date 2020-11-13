Пьяная пассажирка устроила дебош в аэропорту Сочи 

Женщина громко кричала и ругалась, оскорбляла пассажиров, казаков и сотрудников аэропорта. Просила вызвать ей скорую помощь и грозилась позвать ФСБ . При этом, как заявляют очевидцы, пассажирка с трудом держалась на ногах, и от нее сильно пахло алкоголем. На записи видно, как женщина падает на пол.

«Пассажирка слабо ориентировалась в окружающей обстановке, имела шаткую походку, резкий запах алкоголя изо рта», — рассказал один из очевидцев.

Ранее «Рамблер» писал о голом дебошире в московском супермаркете Spar. Он бежал в торговый зал и начал крушить лотки с овощами и фруктами: ложился на них, топтал их ногами и раскидывал содержимое прилавка. После этого дебошир упал на пол в позе звезды.