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Пьяная пассажирка устроила дебош в аэропорту Сочи 

Вероника Полынина 16 минут назад
Пьяная пассажирка устроила дебош в аэропорту Сочи
Фото: РИА Новости
Пьяная пассажирка устроила дебош в аэропорту Сочи. Видеозапись, сделанную очевидцами, публикует телеграм-канал «ЧП Сочи».
Женщина громко кричала и ругалась, оскорбляла пассажиров, казаков и сотрудников аэропорта. Просила вызвать ей скорую помощь и грозилась позвать ФСБ. При этом, как заявляют очевидцы, пассажирка с трудом держалась на ногах, и от нее сильно пахло алкоголем. На записи видно, как женщина падает на пол.

«Пассажирка слабо ориентировалась в окружающей обстановке, имела шаткую походку, резкий запах алкоголя изо рта», — рассказал один из очевидцев.

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Ранее «Рамблер» писал о голом дебошире в московском супермаркете Spar. Он бежал в торговый зал и начал крушить лотки с овощами и фруктами: ложился на них, топтал их ногами и раскидывал содержимое прилавка. После этого дебошир упал на пол в позе звезды.
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