Ещё
Далее:
Читайте также:
Как Аль Капоне сошел с ума
Как Аль Капоне сошел с ума Cмотрите в Okko ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

На Россию обрушилась волна грабежей 

Вероника Полынина 8 минут назад
На Россию обрушилась волна грабежей
Фото: РИА Новости
Число вооруженных нападений на частные дома в России в 2020 году выросло на 31%, говорится в исследовании компании «Delta Системы безопасности».
Согласно статистике, которую приводит «Лента.ру», в 2019 году вооруженные нападения составляли 0,53% от общего числа вызовов охраны — каждый 190-й вызов. В 2020 году вызовы охраны из-за вооруженных нападений составили 1,61% от общего числа. То есть число вооруженных нападений увеличилось втрое — о них сообщалось в каждом 62-м вызове.
Компания отмечает, что речь идет именно о случаях, когда хозяева находились внутри дома.
Лидером по числу вооруженных нападений стал Курган, на втором месте антирейтинга расположилась Уфа, на третьем — Екатеринбург, четвертое и пятое — у Тамбова и Новосибирска соответственно.
«Бил головой об пол»: россияне нападают на врачей
Чаще всего грабители нападают с ножами и топорами, арматурой, травматическим и огнестрельным оружием.
Авторы исследования констатируют, что к агрессии и росту преступности привела пандемия коронавируса и связанная с ней безработица, падение реальных доходов, несостоявшиеся отпуска и т.д.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Генпрокуратура России заявила, что за девять месяцев в России почти в два раза выросло количество мошенничеств и краж с использованием банковских счетов и электронных кошельков.
Видео дня. Экс-депутата лишили трех элитных квартир
Комментарии 8
Происшествия , Генпрокуратура РФ , Lenta.ru
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео драки санитаров с пациентами в психбольнице
02:02
Опубликовано видео драки санитаров с пациентами в психбольнице
Происшествия
Опубликовано видео дебоша в такси «жены прокурора»
03:22
Опубликовано видео дебоша в такси «жены прокурора»
Происшествия
«Это не к добру, он не сядет»: заход на посадку Ан-124 попал на видео
00:58
«Это не к добру, он не сядет»: заход на посадку Ан-124 попал на видео
Происшествия
Момент задержания мэра Томска Кляйна попал на видео
00:31
Момент задержания мэра Томска Кляйна попал на видео
Происшествия
Редчайшее восьмиметровое существо попало на видео
00:39
Редчайшее восьмиметровое существо попало на видео
Наука В мире
Залезший на карниз балкона мужчина в Москве попал на видео
00:23
Залезший на карниз балкона мужчина в Москве попал на видео
Новости Москвы Происшествия
Жители Нагорного Карабаха сжигают дома и имущество
00:15
Жители Нагорного Карабаха сжигают дома и имущество
В мире Происшествия
Появилось видео высокоманевренного воздушного боя истребителей
01:12
Появилось видео высокоманевренного воздушного боя истребителей
Армия Войска
Самолет Ан-124 выкатился за пределы полосы в Новосибирске
00:05
Самолет Ан-124 выкатился за пределы полосы в Новосибирске
Происшествия
Появилось видео с места стрельбы на улице в Швейцарии
00:30
Появилось видео с места стрельбы на улице в Швейцарии
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение