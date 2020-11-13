На Россию обрушилась волна грабежей 

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Число вооруженных нападений на частные дома в России в 2020 году выросло на 31%, говорится в исследовании компании «Delta Системы безопасности».

Согласно статистике , которую приводит «Лента.ру», в 2019 году вооруженные нападения составляли 0,53% от общего числа вызовов охраны — каждый 190-й вызов. В 2020 году вызовы охраны из-за вооруженных нападений составили 1,61% от общего числа. То есть число вооруженных нападений увеличилось втрое — о них сообщалось в каждом 62-м вызове.

Компания отмечает, что речь идет именно о случаях, когда хозяева находились внутри дома.

Лидером по числу вооруженных нападений стал Курган, на втором месте антирейтинга расположилась Уфа, на третьем — Екатеринбург, четвертое и пятое — у Тамбова и Новосибирска соответственно.

Чаще всего грабители нападают с ножами и топорами, арматурой, травматическим и огнестрельным оружием.

Авторы исследования констатируют, что к агрессии и росту преступности привела пандемия коронавируса и связанная с ней безработица, падение реальных доходов, несостоявшиеся отпуска и т.д.