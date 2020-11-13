Названа причина пожара в ТЦ в Рязани

Случайно запущенная сигнальная ракета стала причиной пожара, произошедшего в торговом центре "М5 Молл" в Рязани . Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, инструктор батутного центра, расположенного на последнем этаже ТЦ, случайно запустил сигнальную ракету, от которой загорелся поролоновый кубик. Ракету в торговый центр принес знакомый инструктора. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Пожар в "М5 Молл" произошел вечером 12 ноября. Площадь возгорания достигла 500 кв. м. У горящего здания обрушились крыша и часть стены. В результате пожара никто не пострадал. Спасатели эвакуировали из здания более 1,2 тыс. человек.