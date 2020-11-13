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Раскрыты подробности драки санитаров с пациентами в московской психбольнице 

Lenta.ru и ещё 1 10 часов назад
Подробности драки санитаров с пациентами в психбольнице
Фото: РИА Новости
Департамент здравоохранения Москвы уточнил детали драки санитаров с пациентами в столичной психиатрической больницы №5. Об этом сообщает РБК.
Отмечается, что инцидент произошел в феврале 2018 года.

«По факту случившегося сразу же была проведена проверка, и сотрудники, допустившие подобное поведение по отношению к пациентам, были уволены из медицинской организации. Увольнение состоялось 26 февраля 2018 года», — отметили в пресс-службе ведомства.

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Ранее издание Baza в своем Telegram-канале опубликовало видео драки санитаров с пациентами. На одном из кадров видно, как пациент принимает таблетки и направляется в палату. Санитар останавливает пациента, встает на мыски и что-то проверяет, после чего пациент замахивается рукой. В ответ санитар бьет его по лицу и мужчина падает. После этого медработник затаскивает его в палату, волоча по полу. Также видно, как санитар приволакивает пациента к койке, после чего бьет по лицу.
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Происшествия , Москва
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