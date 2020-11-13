Ещё
Далее:
Читайте также:
«Интимные места»: откровенная драма
«Интимные места»: откровенная драма Без стеснения ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Вора в законе Гелу Кардаву уличили в позорящем статус занятии на зоне 

Lenta.ru 44 минуты назад
Вор в законе опозорился на зоне
Фото: Прайм Крайм / YouTube
Вор в законе 38-летний Миндия Горадзе (Лавасоглы), находящийся в местах заключения в Белоруссии, заявил о позорном поведении на зоне бывшего главы «мингрельского» клана Гелы Кардавы. Об этом сообщает «Прайм Крайм».
По данным издания, Миндия отправил заявление на волю другим уважаемым ворам, в котором раскрыл подробности отсидки Гелы в белорусской колонии. Так, его уличили в том, что он подписал бумагу о сотрудничестве с администрацией, а также об отказе от воровских традиций в присутствии других осужденных.
«Воровской мир всегда был русским»
Более того, Гела регулярно брал в руки веник и тряпку для уборки помещений. Его, «позорящего своих собратьев», пытались вразумить зэки еще на начальной стадии «морального падения», но он, несмотря на узнаваемую внешность, врал, что «он не Гела, а Гия; а Гела якобы сидит в изоляторе».
Лагерная администрация ставила Гелу, отличившегося хорошим поведением, в пример другим заключенным. Ему разрешили выйти на свободу по амнистии на 16 месяцев раньше срока.
Миндия порекомендовал другим ворам держаться подальше от Гелы, который прошел весь ритуал «ссучивания», и пообещал тому прочистить «дымоход» метлой, которой он подметал.
При этом Миндия ведет себя как настоящий вор: он избил сокамерника сразу после водворения в изолятор временного содержания, а прибыв в СИЗО, заявил о своем статусе.
Видео дня. Экс-депутата лишили трех элитных квартир
Последние новости
Мэра Томска задержали Мэра Томска задержали Суд в Пенсильвании удовлетворил иск Трампа о подсчете голосов Суд в Пенсильвании удовлетворил иск Трампа о подсчете голосов В Кремле объяснили принятие извинений от Азербайджана за сбитый Ми-24 В Кремле объяснили принятие извинений от Азербайджана за сбитый Ми-24
Комментарии 16
Происшествия , ФСИН
Читайте также
Новости партнеров
Видео
«Это не к добру, он не сядет»: заход на посадку Ан-124 попал на видео
00:58
«Это не к добру, он не сядет»: заход на посадку Ан-124 попал на видео
Происшествия
Момент задержания мэра Томска Кляйна попал на видео
00:31
Момент задержания мэра Томска Кляйна попал на видео
Происшествия
Редчайшее восьмиметровое существо попало на видео
00:39
Редчайшее восьмиметровое существо попало на видео
Наука В мире
Залезший на карниз балкона мужчина в Москве попал на видео
00:23
Залезший на карниз балкона мужчина в Москве попал на видео
Новости Москвы Происшествия
Россия отказалась «бегать со шприцом» за дипломатами в ООН
03:54
Россия отказалась «бегать со шприцом» за дипломатами в ООН
Политика
Жители Нагорного Карабаха сжигают дома и имущество
00:15
Жители Нагорного Карабаха сжигают дома и имущество
В мире Происшествия
Появилось видео высокоманевренного воздушного боя истребителей
01:12
Появилось видео высокоманевренного воздушного боя истребителей
Армия Войска
Самолет Ан-124 выкатился за пределы полосы в Новосибирске
00:05
Самолет Ан-124 выкатился за пределы полосы в Новосибирске
Происшествия
Появилось видео с места стрельбы на улице в Швейцарии
00:30
Появилось видео с места стрельбы на улице в Швейцарии
Происшествия В мире
Брифинг Игоря Конашенкова попал на видео
02:54
Брифинг Игоря Конашенкова попал на видео
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение