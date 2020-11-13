Жестокой расправе в салоне красоты во Всеволожске предшествовали неоднократные угрозы Елене Шпак со стороны ее мужа, который не смог вынести, что та добилась успеха. Об этом «Пятому каналу» рассказала подруга убитой Оксана Новикова

Как сообщал «Рамблер», трагедия произошла 11 ноября в городе Всеволжск Ленинградской области. Вооруженный топором мужчина ворвался в салон красоты. Его жена, которая работала мастером маникюра, совсем не ожидала появления взбешенного супруга. Результатом нападения стала ее смерть на месте происшествия. Бригада «скорой помощи», которую вызвали очевидцы инцидента, ничем помочь женщине уже не смогла.

Правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался уроженец Белоруссии. По предварительной версии, на преступление мужчина толкнула вспышка ревности.

Подруга убитой рассказала, что муж неоднократно угрожал Елене Шпак, об этом знали все ее знакомые и советовали женщине бежать.

«Ей казалось, что это такая любовь. Когда он начал ее лупить, она тоже думала, что это просто страсти», — рассказала Оксана Новикова.

Она отметила, что ее подруга приехала из Молдавии и сумела открыть во Всеволожске салон красоты и стать независимой, что очень раздражало ее мужа.

«У нее была коса до колена — и он ей ее отрезает ножом и говорит: «Я косу тебе в гроб положу, следующая будет — твоя голова». У него ненависть взращивалась. И он ей сказал: «До 1 ноября ты должна закрыть салон, и езжай в свою Молдавию». Он не мог смотреть на то, что она успешная и без него», — пояснила подруга убитой.

Однако, по ее словам, Елена Шпак «была жертвой» и не смогла противостоять мужу-агрессору.