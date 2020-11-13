Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

«Такая любовь»: подробности жестокого убийства женщины в ТЦ 

Алиса Селезнёва 22 минуты назад
Жестокой расправе в салоне красоты во Всеволожске предшествовали неоднократные угрозы Елене Шпак со стороны ее мужа, который не смог вынести, что та добилась успеха. Об этом «Пятому каналу» рассказала подруга убитой Оксана Новикова.
Как сообщал «Рамблер», трагедия произошла 11 ноября в городе Всеволжск Ленинградской области. Вооруженный топором мужчина ворвался в салон красоты. Его жена, которая работала мастером маникюра, совсем не ожидала появления взбешенного супруга. Результатом нападения стала ее смерть на месте происшествия. Бригада «скорой помощи», которую вызвали очевидцы инцидента, ничем помочь женщине уже не смогла.
Россиянин убил жену в детсаду на глазах у детей
Правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался уроженец Белоруссии. По предварительной версии, на преступление мужчина толкнула вспышка ревности.
Подруга убитой рассказала, что муж неоднократно угрожал Елене Шпак, об этом знали все ее знакомые и советовали женщине бежать.

«Ей казалось, что это такая любовь. Когда он начал ее лупить, она тоже думала, что это просто страсти», — рассказала Оксана Новикова.

Она отметила, что ее подруга приехала из Молдавии и сумела открыть во Всеволожске салон красоты и стать независимой, что очень раздражало ее мужа.

«У нее была коса до колена — и он ей ее отрезает ножом и говорит: «Я косу тебе в гроб положу, следующая будет — твоя голова». У него ненависть взращивалась. И он ей сказал: «До 1 ноября ты должна закрыть салон, и езжай в свою Молдавию». Он не мог смотреть на то, что она успешная и без него», — пояснила подруга убитой.

Однако, по ее словам, Елена Шпак «была жертвой» и не смогла противостоять мужу-агрессору.
Комментарии 1
Происшествия , Видео , Оксана Новикова
Читайте также
Новости партнеров
Видео
«Это не к добру, он не сядет»: заход на посадку Ан-124 попал на видео
00:58
«Это не к добру, он не сядет»: заход на посадку Ан-124 попал на видео
Происшествия
Момент задержания мэра Томска Кляйна попал на видео
00:31
Момент задержания мэра Томска Кляйна попал на видео
Происшествия
Редчайшее восьмиметровое существо попало на видео
00:39
Редчайшее восьмиметровое существо попало на видео
Наука В мире
Залезший на карниз балкона мужчина в Москве попал на видео
00:23
Залезший на карниз балкона мужчина в Москве попал на видео
Новости Москвы Происшествия
Жители Нагорного Карабаха сжигают дома и имущество
00:15
Жители Нагорного Карабаха сжигают дома и имущество
В мире Происшествия
Появилось видео высокоманевренного воздушного боя истребителей
01:12
Появилось видео высокоманевренного воздушного боя истребителей
Армия Войска
Самолет Ан-124 выкатился за пределы полосы в Новосибирске
00:05
Самолет Ан-124 выкатился за пределы полосы в Новосибирске
Происшествия
Появилось видео с места стрельбы на улице в Швейцарии
00:30
Появилось видео с места стрельбы на улице в Швейцарии
Происшествия В мире
Брифинг Игоря Конашенкова попал на видео
02:54
Брифинг Игоря Конашенкова попал на видео
Армия
Российская система «Периметр» попала на видео
03:19
Российская система «Периметр» попала на видео
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть