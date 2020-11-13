Полиция сделала в Крыму ужасающую находку

Правоохранители обнаружили тело крымчанина, засыпанное кофе и сахаром, сообщает РЕН ТВ. Смерть погибшего наступила из-за многочисленных ножевых ранений.

Страшная находка была сделана 11 ноября в селе Нижняя Голушинка Бахчисарайского района. На теле местного жителя эксперты насчитали 12 ран от ножа. Оригинальная деталь: половые органы погибшего были засыпаны большим количество кофе и сахара.

О жертве известно, что он не был алкоголиком и не наблюдался у нарколога. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Расследование продолжается.