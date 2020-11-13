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Полиция обнаружила в Крыму ужасающую находку 

Павел Тиунов 27 минут назад
Полиция сделала в Крыму ужасающую находку
Фото: РИА Новости
Правоохранители обнаружили тело крымчанина, засыпанное кофе и сахаром, сообщает РЕН ТВ. Смерть погибшего наступила из-за многочисленных ножевых ранений.
Страшная находка была сделана 11 ноября в селе Нижняя Голушинка Бахчисарайского района. На теле местного жителя эксперты насчитали 12 ран от ножа. Оригинальная деталь: половые органы погибшего были засыпаны большим количество кофе и сахара.
О жертве известно, что он не был алкоголиком и не наблюдался у нарколога. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Расследование продолжается.
Ранее, как сообщал «Рамблер», в Евпатории было обнаружено тело основателя томской компании «Сибирские блины» Игоря Сизина. Известно, что предприниматель проводил в Крыму свой отпуск. По версии следователей, в одном из местных кафе он познакомился с 51-летним мужчиной. После спонтанного застолья крымчанин пригласил томского бизнесмена к себе на дачу. Там между мужчинами возник конфликт. Словесная перепалка быстро переросла в потасовку. Сизина избили до потери сознания и вывезли в село Туннельное Сакского района республики, где бросили на обочине дороги. Предприниматель скончался. На его теле эксперты обнаружили одно проникающее ножевое ранение. Подозреваемого задержали в Курске. В настоящее время он дожидается результатов расследования в следственном изоляторе. Если впоследствии суд признает его виновным, ему грозит наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.
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Происшествия , ФСИН , РЕН ТВ
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