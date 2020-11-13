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Отвалившаяся от российского самолета деталь насквозь пробила крышу здания 

Lenta.ru 1 час назад
Отвалившаяся от Ан-124 деталь насквозь пробила крышу
Фото: Telegram-канал Baza
Деталь двигателя самолета Ан-124, который совершил аварийную посадку в Новосибирске, отвалилась во время полета и пробила крышу здания. Снимки и подробности случившегося появились в Telegram-канале издания Baza.
По информации источника, часть 400-тонного двигателя рухнула с высоты нескольких сотен метров и повредила склад недалеко от аэропорта Толмачево.
На кадрах, снятых очевидцами, видно дыру в крыше, а также саму деталь, лежащую на полу.

«Насквозь пробила крышу склада, чудом не убив никого из сотрудников», — подписали фотографии администраторы канала.

Ранее 13 ноября российский самолет совершил жесткую посадку в Новосибирске и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП). По информации источника, командир воздушного судна Ан-124 «Руслан» доложил об отказе систем радиосвязи сразу после вылета из аэропорта Толмачево и запросил аварийную посадку. На борту находились 14 человек, о пострадавших не сообщается.
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