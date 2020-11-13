Отвалившаяся от Ан-124 деталь насквозь пробила крышу

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Деталь двигателя самолета Ан-124, который совершил аварийную посадку в Новосибирске , отвалилась во время полета и пробила крышу здания. Снимки и подробности случившегося появились в Telegram-канале издания Baza

По информации источника, часть 400-тонного двигателя рухнула с высоты нескольких сотен метров и повредила склад недалеко от аэропорта Толмачево.

На кадрах, снятых очевидцами, видно дыру в крыше, а также саму деталь, лежащую на полу.

«Насквозь пробила крышу склада, чудом не убив никого из сотрудников», — подписали фотографии администраторы канала.