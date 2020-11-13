Ан-124 выкатился за пределы ВПП в Толмачево

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Ан-124 в новосибирском аэропорту Толмачево выкатился за пределы ВПП
ТАСС
1 час назад
Фото:
РИА Новости
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Самолет Ан-124 в новосибирском аэропорту
Толмачево
выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП). Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
По словам собеседницы агентства, это самолет
авиакомпании "Волга-Днепр"
.
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