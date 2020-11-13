Ещё
Далее:
Читайте также:
Covid-19: все, что важно знать сегодня
Covid-19: все, что важно знать сегодня Узнать правду ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Ан-124 в новосибирском аэропорту Толмачево выкатился за пределы ВПП 

ТАСС 1 час назад
Ан-124 выкатился за пределы ВПП в Толмачево
Фото: РИА Новости
Самолет Ан-124 в новосибирском аэропорту Толмачево выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП). Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
По словам собеседницы агентства, это самолет авиакомпании "Волга-Днепр".
Видео дня. Экс-депутата лишили трех элитных квартир
ТАСС: последние новости
Мэра Томска Ивана Кляйна задержали сотрудники правоохранительных органов Мэра Томска Ивана Кляйна задержали сотрудники правоохранительных органов На Ставрополье возбудили уголовное дело после гибели мужчины из-за нападения собаки На Ставрополье возбудили уголовное дело после гибели мужчины из-за нападения собаки Устроивший стрельбу в Воронеже срочник отказался давать показания Устроивший стрельбу в Воронеже срочник отказался давать показания
Происшествия , Волга-Днепр , Ленинградская область , Новосибирск , Новосибирская Область , Толмачево
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Жители Нагорного Карабаха сжигают дома и имущество
00:15
Жители Нагорного Карабаха сжигают дома и имущество
В мире Происшествия