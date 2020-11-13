Вечеринка у миллионера закончилась изнасилованием

Итальянский миллионер устроил вечеринку с наркотиками в своем пентхаусе и изнасиловал на ней юную гостью.

Миллионер из Италии устроил у себя в доме кокаиновую вечеринку и заманил туда девушек. Одна из них находилась в полуобморочном состоянии, когда он связал ее и изнасиловал.

Отмечается, что 18-летняя девушка заявила в полицию, что она находилась без сознания, когда 43-летний мужчина, устроивший в своем пентхаусе вечеринку, накачал ее наркотиками и решил над ней надругаться. Сам же итальянец сообщил полиции, что они с заявительницей просто были влюблены друг в друга и отлично провели вместе время. Мужчина утверждает, что он мог потерять контроль над собой из-за алкогольного опьянения.