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Кокаиновая вечеринка у миллионера закончилась для студентки изнасилованием 

Слово и Дело и ещё 2 24 минуты назад
Вечеринка у миллионера закончилась изнасилованием
Фото: Reuters
Итальянский миллионер устроил вечеринку с наркотиками в своем пентхаусе и изнасиловал на ней юную гостью.
Миллионер из Италии устроил у себя в доме кокаиновую вечеринку и заманил туда девушек. Одна из них находилась в полуобморочном состоянии, когда он связал ее и изнасиловал.
Отмечается, что 18-летняя девушка заявила в полицию, что она находилась без сознания, когда 43-летний мужчина, устроивший в своем пентхаусе вечеринку, накачал ее наркотиками и решил над ней надругаться. Сам же итальянец сообщил полиции, что они с заявительницей просто были влюблены друг в друга и отлично провели вместе время. Мужчина утверждает, что он мог потерять контроль над собой из-за алкогольного опьянения.
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Происшествия , Италия , Милан
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