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МАК не удалось расшифровать данные с устройств самолета телеведущего Колтового

ТАССиещё 5
1 час назад
Специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) закончили исследование устройств, найденных на месте крушения самолета телеведущего НТВ Александра Колтового. Об этом сообщает сайт организации.
Изучены устройства с самолета Колтового
Фото: газета.ругазета.ру
Отмечается, что они не смогли считать с электронных устройств самолета из-за их повреждения. Как уточняется, эти приборы не являются аварийными бортовыми самописцами и не предназначены для расследования авиационных происшествий.
"В результате исследования установлено, что из-за воздействия высоких температур печатные платы и другие элементы поверхностного монтажа полностью утрачены, возможность считывания информации отсутствует", - говорится в сообщении.
41-летний ведущий ток-шоу "ДНК" и соведущий шоу "Звезды сошлись" Александр Колтовой погиб при крушении самолета в Подмосковье 7 ноября. Вместе с ним на борту, по данным СМИ, была 33-летняя Наталья Климова.
Происшествия,Наталья Климова,Межгосударственный авиационный комитет,НТВ,
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