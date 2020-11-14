Изучены устройства с самолета Колтового

Отмечается, что они не смогли считать с электронных устройств самолета из-за их повреждения. Как уточняется, эти приборы не являются аварийными бортовыми самописцами и не предназначены для расследования авиационных происшествий.
"В результате исследования установлено, что из-за воздействия высоких температур печатные платы и другие элементы поверхностного монтажа полностью утрачены, возможность считывания информации отсутствует", - говорится в сообщении.
41-летний ведущий ток-шоу "ДНК" и соведущий шоу "Звезды сошлись" Александр Колтовой погиб при крушении самолета в Подмосковье 7 ноября. Вместе с ним на борту, по данным СМИ, была 33-летняя Наталья Климова.