Крымчанина осудили за изнасилование дочери его другом

Житель Крыма , который пьяный уснул на рыбалке, пока насиловали и убивали его дочь, приговорен к полугоду исправительных работ, сообщается на сайте регионального главка СК РФ.

Днем 31 мая девочка вместе с отцом и его приятелями отправилась на рыбалку. Взрослые занялись распитием алкоголя и, как изначально сообщалось, оставили ребенка без присмотра. Девочка пропала, ее тело на следующий день нашли водолазы.

"Доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении жителя поселка Ленино. Он признан виновным в оставлении ребенка в опасности (ст.125 УК РФ)", — говорится в сообщении.

По данным следствия, мужчина напился и уснул на берегу канала, оставив дочь с ранее судимым другом. Тот надругался над девочкой и убил ее.

"Отец девочки вину в совершенном преступлении признал полностью… Мужчина признан виновным в инкриминируемом ему преступлении и приговорен к 6 месяцам исправительных работ и удержанию из заработной платы 10% в доход государства. Приговор суда в законную силу не вступил", — добавляется в сообщении.

Подчеркивается, что расследование в отношении обвиняемого в убийстве продолжается.