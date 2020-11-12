Участницу Pussy Riot оштрафовали за акцию с флагами

Басманный суд Москвы оштрафовал на 13 тысяч рублей участницу арт-группы Pussy Riot Елизавету Стерлигову за акцию с радужными флагами, сообщил РИА Новости ее адвокат Мансур Гильманов.
"Елизавету признали виновной в нарушении порядка проведения публичного мероприятия и назначили штраф в размере 13 тысяч рублей", — сказал собеседник агентства.
Адвокат уточнил, что 11 ноября за ту же акцию был оштрафован на 15 тысяч рублей другой активист Василий Крестьянинов.
Несколько участников Pussy Riot 7 октября вывесили радужные флаги на фасаде ряда зданий государственных учреждений, сообщалось о нескольких задержаниях, в том числе Василия Андрианова (настоящая фамилия — Крестьянинов) и Елизаветы Дидерих (Стерлигова).