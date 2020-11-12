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Участницу Pussy Riot оштрафовали за акцию с радужными флагами 

РИА Новости 36 минут назад
Участницу Pussy Riot оштрафовали за акцию с флагами
Фото: РИА Новости
Басманный суд Москвы оштрафовал на 13 тысяч рублей участницу арт-группы Pussy Riot Елизавету Стерлигову за акцию с радужными флагами, сообщил РИА Новости ее адвокат Мансур Гильманов.

"Елизавету признали виновной в нарушении порядка проведения публичного мероприятия и назначили штраф в размере 13 тысяч рублей", — сказал собеседник агентства.

Адвокат уточнил, что 11 ноября за ту же акцию был оштрафован на 15 тысяч рублей другой активист Василий Крестьянинов.
Несколько участников Pussy Riot 7 октября вывесили радужные флаги на фасаде ряда зданий государственных учреждений, сообщалось о нескольких задержаниях, в том числе Василия Андрианова (настоящая фамилия — Крестьянинов) и Елизаветы Дидерих (Стерлигова).
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Происшествия , Василий Крестьянинов , Василий Андрианов , РИА Новости , Москва
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