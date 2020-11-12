«Тихоня»: сын жил с телом зарезанной им матери

13-летний житель Татарстана подозревается в убийстве 36-летней матери — как считает следствие, во время ссоры он напал на нее с ножом. По предварительным данным, тело женщины пролежало в квартире около двух недель. Соседи, почувствовав неприятный запах, вызвали правоохранителей.

В Республике Татарстан задержан 13-летний местный житель — он подозревается в убийстве 36-летней матери. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По данным ведомства, 11 ноября 2020 года в квартире одного из домов в городе Альметьевске обнаружили тело женщины с множественными колото-резаными ранениями шеи.

По предварительным данным, ребенок убил мать в результате ссоры.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Прокуратура также проверит работу органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Расследование дела взяли на особый контроль.

Как уточняет портал kp.ru, полицию вызвали соседи, встревоженные неприятным запахом, исходившим из квартиры. По информации источников издания в правоохранительных органах, смерть женщины наступила еще 26 октября.

«Хозяйку, 36-летнюю женщину, никто не видел еще с конца октября. Но в доме по вечерам продолжал гореть свет, да и 13-летний сын хозяйки иногда встречался соседям. Поэтому люди обратились в полицию не сразу, а только через две недели, когда дышать стало уже совсем нечем», — рассказала соседка телеканалу «АльметьевскТВ».

Однако знакомая погибшей Лизаветта Брусникина в группе «Казань Online» в соцсети «ВКонтакте» написала, что в подъезде неприятного запаха не было, поскольку подросток накрыл тело подушками и одеялами.

«Тихий, домашний мальчик. А у матери проблемы с психикой. По его признанию, она его избила», — заявила подруга убитой.

Брусникина уточнила, что школьник сознался в содеянном.

Отметим, что согласно статьи 20 УК РФ возраст уголовной ответственности по статье «Убийство» наступает с 14 лет, судить школьника не будут — по ходатайству правоохранителей его могут поставить на учет.

Ранее похожая история произошла в Санкт-Петербурге. Там арестовали 15-летнего подростка за попытку убить родителей и малолетнюю племянницу. СК передавал, что инцидент произошел в ночь на 8 ноября 2020 года в квартире одного из домов на улице Лужской.

Накануне вечером школьник дождался, когда все заснут, после чего вошел в комнату к шестилетней девочке и нанес ей несколько ударов ножом — на допросе он пояснил, что перед нападением потренировался на подушке, передавал «Пятый канал».

После первого удара племянница начала кричать — злоумышленник успел ранить ее ножом в область шеи, живота и правого плеча. На шум из соседней комнаты прибежала 57-летняя мать. Подросток рассказал следователям, что вбежавшая в комнату женщина впала в ступор.

Юноша выстрелил в нее из травматического пистолета — пуля попала в голову, после чего в помещение вошел 49-летний отец петербуржца. Тогда школьник начал беспорядочную стрельбу по родителям, однако мужчине удалось его обезвредить.

Девочка в крайне тяжелом состоянии была госпитализирована в одну из больниц города, где ей оказывается медицинская помощь. Отец молодого человека серьезных травм не получил, жизни матери также ничего не угрожает.

Следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ «Покушение на убийство двух и более лиц».

Как удалось выяснить «Пятому каналу», на допросе юноша пояснил, что у него были натянутые отношения с родителями из-за плохой учебы. Более того, он несколько раз убегал из дома, однако его быстро находили. Мать контролировала все его перемещения.

За два дня до инцидента в ночь на 8 ноября он вновь спланировал побег и решил расправиться с родителями, чтобы выкрасть машину отца, забрать все деньги и скрываться у друзей.

Петербуржец изучал информацию о том, как пользоваться травматическим пистолетом, который был у его родителя. Как сообщал «Пятый канал», на вопрос правоохранителей о том, зачем он решил убить и малолетнюю племянницу, школьник пояснил, что она могла рассказать полиции, кто совершил преступление.

«Чтобы такого не произошло, не стоит бить своего ребенка, и опять же нужно пытаться войти в его положение в некоторых ситуациях. Запрет на прогулку с девушкой был просто последней каплей. Он не был неадекватом, который мог совершишь такое по столь невесомой причине», — заявил kp.ru друг арестованного.