"В настоящий момент мы с ним показания на даем, мы воспользовались статьей 51 Конституции России, потому что он находится в стрессовом состоянии. Как только он придет в себя, нормализуется его психическое и эмоциональное состояние, только после этого он будет давать показания", — сказала она, добавив, что разглашать информацию о признании или непризнании вины на данный момент не имеет права.