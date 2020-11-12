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Устроивший стрельбу в Воронеже срочник отказался давать показания 

ТАСС 31 минуту назад
Солдат-срочник Антон Макаров, убивший трех сослуживцев на военном аэродроме в Воронеже, отказался давать показания, воспользовавшись статьей 51 Конституции РФ, поскольку находится в стрессовом состоянии. Об этом ТАСС в четверг сообщила его адвокат Яна Горюнова.

"В настоящий момент мы с ним показания на даем, мы воспользовались статьей 51 Конституции России, потому что он находится в стрессовом состоянии. Как только он придет в себя, нормализуется его психическое и эмоциональное состояние, только после этого он будет давать показания", — сказала она, добавив, что разглашать информацию о признании или непризнании вины на данный момент не имеет права.

В Воронеже поймали застрелившего трех сослуживцев солдата-срочника
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Происшествия , Видео , Антон Макаров , ИТАР-ТАСС
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