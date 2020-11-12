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Россиянин изнасиловал дочь-школьницу и она забеременела 

Павел Тиунов 2 минуты назад
Российская школьница забеременела от отца
Фото: РИА Новости
Безработный житель Ростовской области изнасиловал собственную дочь-школьницу, сообщает РЕН ТВ. Девочка забеременела, правоохранители разбираются в ситуации.
Инцидент произошел в городе Зверево. По данным журналистов, подозреваемый растлевал дочь-семиклассницу на протяжении последних четырех лет. Один из актов инцеста закончился беременностью ребенка. Факт интересного положения школьницы вскрылся уже довольно поздно: в настоящий момент она находится на 28-ой неделе беременности.
Следователи инициировали проведение доследственной проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение: в частности, будет заведено уголовное дело или нет.
Ранее, как сообщал «Рамблер», 13-летняя Даша Суднишникова, прославившаяся после участия в телешоу, родила ребенка от старшеклассника, который ее изнасиловал. Ранее считалось, что девочка забеременела от 10-летнего ухажера Вани. Однако журналисты выяснили, что у ребенка была интимная связь еще и с 15-летним воздыхателем Степаном.
Известно, что старшеклассник не давал Даше прохода, угрожал ей и в конце концов напал на нее в подъезде и изнасиловал. Школьница призналась журналистам, что ей больно вспоминать произошедшее, поэтому она долгое время никому не рассказывала о нападении Степана. Только после того, как было решено провести генетическую экспертизу, поскольку родители сомневались, что их дочь могла забеременеть от 10-летнего мальчика, Суднишникова призналась. Исследование показало, что отцом родившегося ребенка на 100% является Степан.
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Происшествия , РЕН ТВ
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