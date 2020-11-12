«Дело Навального» дойдет до ООН

Россия может вынести дело блогера Алексея Навального на обсуждение в Совете безопасности ООН. Постпред России в ООН Василий Небензя допустил, что для других участников беседы это будет неприятный разговор.
«Нам иногда приписывают, что мы пытаемся уйти от разговора — это неправда… Мы ничего не боимся, ничего не скрываем», — заявил Небензя в разговоре с РИА «Новости».
По мнению российского дипломата, другие страны «побаиваются» публично обсуждать эту тему. По его словам, многие из них понимают, что это «может быть развернуто и в другую сторону». Небензя рассказал, что власти страны взаимодействует с ООН по поводу инцидента с Навальным, при этом он не знает, чем закончится это дело.
Навальному стало плохо 20 августа в самолете из Томска в Москву. Борт экстренно сел в Омске, где блогера госпитализировали. По просьбе семьи, его вывезли в Германию, где он находится на лечении. Блогер встречался с канцлером Германии Ангелой Меркель. При этом некоторые СМИ считают, что активность Навального в соцсетях контролируется западными спецслужбами. Ранее член экспертного совета Экспертного института социальных исследований Олег Матвейчев предположил, что блогер не скоро прилетит Россию, поскольку у него нет повестки для яркого возвращения.