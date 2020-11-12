«Дело Навального» дойдет до ООН

«Нам иногда приписывают, что мы пытаемся уйти от разговора — это неправда… Мы ничего не боимся, ничего не скрываем», — заявил Небензя в разговоре с РИА «Новости».

По мнению российского дипломата, другие страны «побаиваются» публично обсуждать эту тему. По его словам, многие из них понимают, что это «может быть развернуто и в другую сторону». Небензя рассказал, что власти страны взаимодействует с ООН по поводу инцидента с Навальным, при этом он не знает, чем закончится это дело.