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«Дело Навального» хотят обсудить в ООН 

Ura.Ru 26 минут назад
«Дело Навального» дойдет до ООН
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Россия может вынести дело блогера Алексея Навального на обсуждение в Совете безопасности ООН. Постпред России в ООН Василий Небензя допустил, что для других участников беседы это будет неприятный разговор.

«Нам иногда приписывают, что мы пытаемся уйти от разговора — это неправда… Мы ничего не боимся, ничего не скрываем», — заявил Небензя в разговоре с РИА «Новости».

По мнению российского дипломата, другие страны «побаиваются» публично обсуждать эту тему. По его словам, многие из них понимают, что это «может быть развернуто и в другую сторону». Небензя рассказал, что власти страны взаимодействует с ООН по поводу инцидента с Навальным, при этом он не знает, чем закончится это дело.
Навальному стало плохо 20 августа в самолете из Томска в Москву. Борт экстренно сел в Омске, где блогера госпитализировали. По просьбе семьи, его вывезли в Германию, где он находится на лечении. Блогер встречался с канцлером Германии Ангелой Меркель. При этом некоторые СМИ считают, что активность Навального в соцсетях контролируется западными спецслужбами. Ранее член экспертного совета Экспертного института социальных исследований Олег Матвейчев предположил, что блогер не скоро прилетит Россию, поскольку у него нет повестки для яркого возвращения.
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Комментарии 5
Происшествия , Алексей Навальный , Ангела Меркель , Олег Матвейчев , Василий Небензя , Совбез ООН , ООН , РИА Новости , Германия , Москва , Омск , Омская Область , Томск , Томская Область
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