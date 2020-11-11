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Людей эвакуировали из супермаркета на юге Москвы

Москва24
56 минут назад
Задымление произошло в супермаркете "Перекресток" на Бакинской улице на юге Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города. Из-за инцидента людей из магазина эвакуировали. На место ЧП прибыли пожарные.
Людей эвакуировали из супермаркета на юге Москвы
Фото: портал мэра и правительства Москвыпортал мэра и правительства Москвы
Устанавливается источник задымления.
Накануне возгорание произошло в ангаре по адресу улица Дубнинская, дом 79. Общая площадь составила около 200 квадратных метров.
В результате возгорания ангар обрушился.До этого произошел пожар в ангаре на юго-востоке Москвы. Объект рухнул в результате возгорания. При тушении пожара спасли четырех человек.
Происшествия,X5 Retail Group,ИТАР-ТАСС,Москва,
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