Людей эвакуировали из супермаркета на юге Москвы

Накануне возгорание произошло в ангаре по адресу улица Дубнинская, дом 79. Общая площадь составила около 200 квадратных метров.

В результате возгорания ангар обрушился.До этого произошел пожар в ангаре на юго-востоке Москвы. Объект рухнул в результате возгорания. При тушении пожара спасли четырех человек.