Людей эвакуировали из супермаркета на юге Москвы

Задымление произошло в супермаркете "Перекресток" на Бакинской улице на юге Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города. Из-за инцидента людей из магазина эвакуировали. На место ЧП прибыли пожарные.
Фото: портал мэра и правительства Москвыпортал мэра и правительства Москвы
Устанавливается источник задымления.
Накануне возгорание произошло в ангаре по адресу улица Дубнинская, дом 79. Общая площадь составила около 200 квадратных метров.
В результате возгорания ангар обрушился.До этого произошел пожар в ангаре на юго-востоке Москвы. Объект рухнул в результате возгорания. При тушении пожара спасли четырех человек.