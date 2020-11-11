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Названа тюремная профессия для Ефремова 

Lenta.ru 1 час назад
Названа тюремная профессия для отбывающего наказание за смертельное ДТП актера Михаила Ефремова. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.
По его словам, артисту, попавшему в колонию №4 в Белгородской области, предстоит освоить профессию пекаря или швеи. Получение новой специальности и работа является одним из условий условно-досрочного освобождения, в котором Ефремов крайне заинтересован. В то же время источник допустил возможность того, что Ефремов, как творческий человек, сможет работать в клубе колонии.
В настоящее время актер находится в белгородском СИЗО №3, сообщает «МК» в своем Telegram-канале. Именно здесь он будет находиться в карантине, после чего его перевезут в ИК-4.
Заказ деликатесов Ефремовым опровергли
Ранее 11 ноября сообщалось, что артисту сразу по приезде к месту отбытия наказания придется отсидеть двухнедельный карантин в СИЗО. Он будет находиться в камере только с теми заключенными, которые также отбывают первый срок. Актеру гарантирована кровать, комплект постельных принадлежностей, стул и отдельная тумбочка для личных вещей, еще в его камере может оказаться «вполне работающий телевизор». Среди прочего артист сможет посещать спортзал, библиотеку и смотреть футбольные матчи.
Ефремов будет отбывать наказание в ИК-4 в Белгородской области, где в свое время содержались футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин.
Актера осудили на 7,5 лет лишения свободы за смертельное ДТП, произошедшее 8 июня. Он находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, водитель которой впоследствии скончался.
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Происшествия , Видео , Михаил Ефремов , Павел Мамаев , Александр Кокорин , ФСИН , Белгородская Область
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