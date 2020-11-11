В российской школе подрались директор и завуч

Глава учебного учреждения готовит иск в суд за клевету.

По данным СМИ, этот случай в гимназии №2 произошёл на фоне внутреннего конфликта. Коллектив был недоволен работой заведующего по административно-хозяйственной части Валерия Власова и жаловался на его хамство. В какой-то момент противостояние вылилось в потасовку.

«Директор несколько раз ударила меня по лицу и в грудь», — рассказал Власов журналистам «Нашей Газеты».

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» директор новороссийской гимназии №2 Елена Кольцюк заявила, что не считает себя виновной. «Какой повод меня признать виновной? Это к Власову. Сейчас готовится ещё материал о клевете, там будет два судебных иска». Кольцюк добавила, что не может сейчас рассказать о ходе и причинах конфликта по просьбе своих юристов.

Однако она отметила, что получила травмы. «Да, были получены травмы. Лечение у меня проходило с 30-го по 27-е. Сейчас судмедэкспертиза готовит заключение. Сейчас вместе со мной работают юристы, поэтому пока ситуацию просили не комментировать». В гимназии №2 Валерий Власов работал пять с половиной лет. Сейчас мужчина уволен по статье «Неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей», передаёт издание «Наша Газета Новороссийск».