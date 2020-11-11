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Раскрыты подробности похищения адвоката убийцей «колбасного короля» 

Lenta.ru 57 минут назад
Раскрыты новые детали об убийце «колбасного короля»
Фото: СК РФ
Александр Мавриди и его сообщник Константин Барский два года удерживали в заложниках московского адвоката, чтобы завладеть его квартирами. Подробности похищения «Ленте.ру» раскрыла представитель подмосковного управления Следственного комитета России Ольга Врадий.
Установлено, что Мавриди и соучастники преступления обманом заманили адвоката в загородный дом в Одинцово. Избивая мужчину, злоумышленники заставляли его переписать на них недвижимое имущество. Через два года потерпевший согласился и подписал договоры купли-продажи. Три его квартиры, стоимостью более 55 миллионов рублей, перешли в собственность преступников.
О похищении адвоката удалось узнать после того, как Мавриди со вторым сообщником застрелили из арбалета владельца «Мясной империи» Владимира Маругова. Вместе с сожительницей «колбасный король» был в бане, когда туда ворвались двое мужчин в масках, вооруженные арбалетом и ружьем. Они связали руки хозяину и его подруге, угрожали, пытали, требуя деньги, а затем выстрелили из арбалета в грудь Маругову. Женщине якобы удалось освободиться от веревок и, выпрыгнув в окно, убежать к соседям. Они вызвали полицию.
Преступники скрылись на автомобиле, госномера которого были спрятаны под полиэтиленовым пакетом. Полицейские догнали злоумышленников, но те бросили машину и убежали в лес. Вскоре Мавриди задержали.
Как уточнил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, розыск соучастника убийства бизнесмена продолжается.
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Происшествия , Ольга Врадий , Владимир Маругов , СКР , МВД , Lenta.ru , Москва , Московская область , Одинцово
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