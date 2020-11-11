Раскрыты новые детали об убийце «колбасного короля»

Установлено, что Мавриди и соучастники преступления обманом заманили адвоката в загородный дом в Одинцово. Избивая мужчину, злоумышленники заставляли его переписать на них недвижимое имущество. Через два года потерпевший согласился и подписал договоры купли-продажи. Три его квартиры, стоимостью более 55 миллионов рублей, перешли в собственность преступников.

О похищении адвоката удалось узнать после того, как Мавриди со вторым сообщником застрелили из арбалета владельца «Мясной империи» Владимира Маругова . Вместе с сожительницей «колбасный король» был в бане, когда туда ворвались двое мужчин в масках, вооруженные арбалетом и ружьем. Они связали руки хозяину и его подруге, угрожали, пытали, требуя деньги, а затем выстрелили из арбалета в грудь Маругову. Женщине якобы удалось освободиться от веревок и, выпрыгнув в окно, убежать к соседям. Они вызвали полицию.

Преступники скрылись на автомобиле, госномера которого были спрятаны под полиэтиленовым пакетом. Полицейские догнали злоумышленников, но те бросили машину и убежали в лес. Вскоре Мавриди задержали.