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Молодая пара в Индии повторила сцену из «Титаника» и утонула 

News.ru 30 минут назад
Влюбленные повторили сцену из «Титаника» и утонули
Фото: kinopoisk.ru
Жених и невеста в Индии во время романтической фотосессии пытались повторить знаменитую сцену из фильма «Титаник». Однако предсвадебное мероприятие закончилось трагедией — молодая пара утонула.
Фотосессию влюблённые решили провести на реке Кавери неподалёку от храмового города Талакаду в штате Карнатака. Они отправились по воде на лодке вместе с фотографом. Одним из желаний было на камеру повторить романтическую сцену из «Титаника», в которой герой Леонардо ди Каприо обнимает героиню Кейт Уинслет, стоящую на «носике» корабля.
Однако сбыться фантазии жениха и невесты не удалось, из-за сильного течения гребец лодки не справился с управлением, судно перевернулось. Сам мужчина смог выбраться из воды, а влюблённые утонули.
Полиция проведёт расследование по факту произошедшего. В его рамках будут опрошены свидетели и восстановлены все детали случившегося, передаёт газета «Вечерняя Москва».
Как ранее писал NEWS.ru, двое детей погибли, провалившись под лёд в районе реки Тылда в селе Хаипино Олюторского района на Камчатке. Мальчики 6 и 7 лет вместе с друзьями отправились гулять на берег реки.
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Происшествия , Кейт Уинслет , Леонардо ДиКаприо , Вечерняя Москва
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