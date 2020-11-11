Влюбленные повторили сцену из «Титаника» и утонули

Жених и невеста в Индии во время романтической фотосессии пытались повторить знаменитую сцену из фильма «Титаник». Однако предсвадебное мероприятие закончилось трагедией — молодая пара утонула.

Фотосессию влюблённые решили провести на реке Кавери неподалёку от храмового города Талакаду в штате Карнатака. Они отправились по воде на лодке вместе с фотографом. Одним из желаний было на камеру повторить романтическую сцену из «Титаника», в которой герой Леонардо ди Каприо обнимает героиню Кейт Уинслет , стоящую на «носике» корабля.

Однако сбыться фантазии жениха и невесты не удалось, из-за сильного течения гребец лодки не справился с управлением, судно перевернулось. Сам мужчина смог выбраться из воды, а влюблённые утонули.

Полиция проведёт расследование по факту произошедшего. В его рамках будут опрошены свидетели и восстановлены все детали случившегося, передаёт газета «Вечерняя Москва».

Как ранее писал NEWS.ru, двое детей погибли, провалившись под лёд в районе реки Тылда в селе Хаипино Олюторского района на Камчатке. Мальчики 6 и 7 лет вместе с друзьями отправились гулять на берег реки.