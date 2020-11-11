Россиянин сломал ногу годовалой дочери из ревности

Мужчина из Биробиджана Еврейской автономной области сломал ногу годовалой дочери во время скандала с сожительницей, возникшего на почве ревности, подозреваемый задержан и находится под стражей, сообщает в среду пресс-служба УМВД России по ЕАО.

По данным полиции, в дежурную часть горотдела ведомства поступило сообщение о семейной ссоре. Заявительница пояснила, что у них с мужем произошел скандал и он не пускает ее домой. В квартире находились дети: сын шести лет и дочь 2019 года рождения. При прибытии в квартиру участковый, осмотрев детей, обнаружил синяки и ссадины на теле девочки. Ребенок был доставлен в больницу. Медработники установили, что у нее имеется перелом ноги.

"Было установлено, что телесные повреждения мужчина нанес малолетней дочери во время скандала с сожительницей, возникшего на почве ревности. Подозреваемый был задержан и доставлен в городской отдел полиции", — сообщает пресс-служба полиции ЕАО.

Уточняется, что собранные материалы по данному происшествию переданы в следственные органы для принятия законного процессуального решения.