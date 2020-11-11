Ещё
Далее:
Читайте также:
Прожарка Дональда Трампа
Прожарка Дональда Трампа Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

В ЕАО мужчина сломал ногу своей годовалой дочери из-за ревности к жене 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
Россиянин сломал ногу годовалой дочери из ревности
Фото: РИА Новости
Мужчина из Биробиджана Еврейской автономной области сломал ногу годовалой дочери во время скандала с сожительницей, возникшего на почве ревности, подозреваемый задержан и находится под стражей, сообщает в среду пресс-служба УМВД России по ЕАО.
По данным полиции, в дежурную часть горотдела ведомства поступило сообщение о семейной ссоре. Заявительница пояснила, что у них с мужем произошел скандал и он не пускает ее домой. В квартире находились дети: сын шести лет и дочь 2019 года рождения. При прибытии в квартиру участковый, осмотрев детей, обнаружил синяки и ссадины на теле девочки. Ребенок был доставлен в больницу. Медработники установили, что у нее имеется перелом ноги.

"Было установлено, что телесные повреждения мужчина нанес малолетней дочери во время скандала с сожительницей, возникшего на почве ревности. Подозреваемый был задержан и доставлен в городской отдел полиции", — сообщает пресс-служба полиции ЕАО.

Уточняется, что собранные материалы по данному происшествию переданы в следственные органы для принятия законного процессуального решения.
Видео дня. Мелания разводится с Трампом и съедет из Белого дома
Последние новости
В Москве ввели новые ограничения из-за коронавируса В Москве ввели новые ограничения из-за коронавируса Пушков сказал, что ждет Россию после победы Байдена Пушков сказал, что ждет Россию после победы Байдена Российская певица заразилась коронавирусом и умерла при родах Российская певица заразилась коронавирусом и умерла при родах
Комментарии
Происшествия , Криминал , МВД , Биробиджан , Еврейская Автономная Область
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео оскорбления Пашиняна Алиевым
04:02
Появилось видео оскорбления Пашиняна Алиевым
В мире
Врач рассказал о смерти людей и попал на видео
02:43
Врач рассказал о смерти людей и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео с остановившейся БелАЭС
01:22
Опубликовано видео с остановившейся БелАЭС
В мире
Появилось видео с десантниками РФ в Карабахе
07:12
Появилось видео с десантниками РФ в Карабахе
Армия
Пьяный мужчина вломился в столичную школу и попал на видео
00:33
Пьяный мужчина вломился в столичную школу и попал на видео
Мерзкие действия авиапассажирки с собакой на борту попали на видео
00:12
Мерзкие действия авиапассажирки с собакой на борту попали на видео
«Кладбище» трамваев в Челябинске попало на видео
02:15
«Кладбище» трамваев в Челябинске попало на видео
Убийца рассказал о причинах расправы над преподавательницей и попал на видео
00:18
Убийца рассказал о причинах расправы над преподавательницей и попал на видео
Переброска российских миротворцев попала на видео
01:28
Переброска российских миротворцев попала на видео
Опубликовано видео пожара на на юго-востоке Москвы
02:42
Опубликовано видео пожара на на юго-востоке Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение