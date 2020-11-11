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Заключенные на юге Бразилии сделали подкоп и бежали из тюрьмы 

РИА Новости 1 час назад
Заключенные сбежали из тюрьмы в Бразилии
Фото: РИА Новости
Военная полиция южного бразильского штата Парана сообщила о бегстве из тюрьмы Пату-Бранку 11 человек, пятеро уже задержаны, сообщили местные СМИ.

"Одиннадцать заключенных бежали из государственной тюрьмы Пату-Бранку на юго-западе Параны, на выходе из туннеля они попали на камеры наблюдения", — говорится в сообщении издания Globo.

По словам представителя военной полиции, пятеро беглецов задержаны. Населению рекомендуется сообщать правоохранителям о подозрительных людях в грязной одежде, хотя полиция полагает, что у беглецов были подельники на автомобиле. На территории тюрьмы также выявлен предполагаемый сообщник, ведется следствие.
Аналогичный побег из тюрьмы Пату-Бранку ("Белая утка") совершили 16 человек в начале августа этого года, им удалось скрыться через туннель шириной 50 сантиметров.
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Происшествия , Криминал , Аргентина , Бразилия , Парана
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