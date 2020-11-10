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«Выжить там точно можно»: Кокорин рассказал об условиях содержания в колонии Ефремова 

Вероника Полынина 11 минут назад
«Выжить там точно можно»: Кокорин о колонии Ефремова
Фото: РИА Новости
Брат футболиста Александра Кокорина Кирилл, отбывавший заключение в ИК-4 в Белгородской области, куда отправили и актера Михаила Ефремова, сравнил колонию с детским лагерем.
По словам Кокорина-младшего, сравнивать ему не с чем, но общие впечатления от колонии — неплохие.

«Условия там абсолютно нормальные, как в лагере детском. Там есть где спать, есть где кушать. Матрасов особенных или пуховых подушек там нет. В одной огромной комнате находятся от 20 до 50 человек. Выжить там точно можно, страшного ничего нет», — заявил он «360».

Кирилл Кокорин заверил, что Ефремов не останется в колонии голодным — кормят нормально. Кроме того, можно получать посылки с едой от родных или покупать что-нибудь вкусное в магазине на территории исправительного учреждения.

«Там есть церковь, я так понимаю, что он верующий человек», — отметил Кокорин.

По его словам, у заключенных есть определенные правила, но они мало чем отличаются от обычных норм поведения: не врать, не воровать, не материться и т.д.
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Кирилл Кокорин пожелал Михаилу Ефремову достойно пройти испытание тюремным заключением.

«Михаилу Олеговичу я желаю от всей души пройти этот очень сложный путь. Мне его искренне жалко как человека, но я понимаю, что он сделал большой грех», — сказал он.

Как сообщал «Рамблер», ранее стало известно, что Михаил Ефремов будет отбывать наказание в той же колонии, где сидели футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. Адвокат артиста Владимир Васильев сообщил, что ФСИН уже отправила его по этапу, но в ИК-4 он прибудет не раньше, чем через две недели.
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Происшествия , Владимир Васильев , Михаил Ефремов , Павел Мамаев , Кирилл Кокорин , Александр Кокорин , ФСИН
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