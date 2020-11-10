«Выжить там точно можно»: Кокорин о колонии Ефремова

Брат футболиста Александра Кокорина Кирилл, отбывавший заключение в ИК-4 в Белгородской области, куда отправили и актера Михаила Ефремова, сравнил колонию с детским лагерем.
По словам Кокорина-младшего, сравнивать ему не с чем, но общие впечатления от колонии — неплохие.
«Условия там абсолютно нормальные, как в лагере детском. Там есть где спать, есть где кушать. Матрасов особенных или пуховых подушек там нет. В одной огромной комнате находятся от 20 до 50 человек. Выжить там точно можно, страшного ничего нет», — заявил он «360».
Кирилл Кокорин заверил, что Ефремов не останется в колонии голодным — кормят нормально. Кроме того, можно получать посылки с едой от родных или покупать что-нибудь вкусное в магазине на территории исправительного учреждения.
«Там есть церковь, я так понимаю, что он верующий человек», — отметил Кокорин.
По его словам, у заключенных есть определенные правила, но они мало чем отличаются от обычных норм поведения: не врать, не воровать, не материться и т.д.
Кирилл Кокорин пожелал Михаилу Ефремову достойно пройти испытание тюремным заключением.
«Михаилу Олеговичу я желаю от всей души пройти этот очень сложный путь. Мне его искренне жалко как человека, но я понимаю, что он сделал большой грех», — сказал он.
Как сообщал «Рамблер», ранее стало известно, что Михаил Ефремов будет отбывать наказание в той же колонии, где сидели футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. Адвокат артиста Владимир Васильев сообщил, что ФСИН уже отправила его по этапу, но в ИК-4 он прибудет не раньше, чем через две недели.