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Колтовому явился пророческий знак незадолго до крушения самолета 

Слово и Дело 35 минут назад
Был знак: экстрасенс о судьбе погибшего журналиста
Фото: Instagram
Звезда "Битвы экстрасенсов" Кажетта Ахметжанова рассказала, как сотрудник НТВ Александр Колтовой мог избежать трагической гибели в Подмосковье.
Сразу несколько версий трагедии с журналистом Александров Колтовым появилось после его гибели в СМИ. В соответствии с одной из них, управляемый сотрудником российского телеканала самолет упал из-за поломки двигателя.
«Мы в шоке»: на НТВ прокомментировали гибель Колтового
Часть россиян заметила знак на стекле летательного средства журналиста в виде перевернутого креста красного цвета. Экстрасенс Кажетта Ахметжанова в разговоре с изданием Собеседник сочла его неслучайным.

"Перевернутый красный крест — это прямое знамение человеку о том, что он вскоре покинет этот мир", — заключила она.

Ахметжанова убеждена, что Колтовой мог избежать трагедии. Для этого 41-летнему журналисту следовало вовремя обратить внимание на знак и найти "свой духовный путь" в христианстве.
Ведущий ток-шоу "ДНК" погиб 7 ноября при жесткой посадке самолета в Подмосковье. Вместе с ним на борту находилась пассажирка, которая также скончалась.
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Происшествия , Кажетта Ахметжанова , НТВ , Московская область
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