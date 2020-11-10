Был знак: экстрасенс о судьбе погибшего журналиста

Звезда "Битвы экстрасенсов" Кажетта Ахметжанова рассказала, как сотрудник НТВ Александр Колтовой мог избежать трагической гибели в Подмосковье

Сразу несколько версий трагедии с журналистом Александров Колтовым появилось после его гибели в СМИ. В соответствии с одной из них, управляемый сотрудником российского телеканала самолет упал из-за поломки двигателя.

Часть россиян заметила знак на стекле летательного средства журналиста в виде перевернутого креста красного цвета. Экстрасенс Кажетта Ахметжанова в разговоре с изданием Собеседник сочла его неслучайным.

"Перевернутый красный крест — это прямое знамение человеку о том, что он вскоре покинет этот мир", — заключила она.

Ахметжанова убеждена, что Колтовой мог избежать трагедии. Для этого 41-летнему журналисту следовало вовремя обратить внимание на знак и найти "свой духовный путь" в христианстве.

Ведущий ток-шоу "ДНК" погиб 7 ноября при жесткой посадке самолета в Подмосковье. Вместе с ним на борту находилась пассажирка, которая также скончалась.