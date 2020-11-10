Россиянин искусал годовалую дочь и сломал ей обе ноги 

Житель Биробиджана приревновал супругу, сломал ноги их годовалой дочери и искусал ее. Об этом сообщает Telegram -канал Life Shot.

Сначала 38-летний мужчина избил жену, а затем дочь. Россиянин ударил ребенка по спине, и девочка упала на пол. По информации канала, жена вызвала участкового, которому ничего не рассказала об избитой дочери, но полицейский сам решил осмотреть ребенка. Оказалось, что у девочки синяки и следы от укусов. Участковый также заметил, что одна из ножек ребенка холодная. В больнице девочке диагностировали перелом голеней.

По словам шестилетнего брата девочки, отец напился водки и начал вести себя неадекватно.