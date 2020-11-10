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Умершего ребёнка в роддоме по ошибке отдали не той матери 

News.ru 2 часа назад
Умершего ребёнка в роддоме отдали не той матери
Фото: pixabay.com
В индийском городе Шимога в штате Карнатака врачи местного роддома отдали мёртвого младенца другой матери. Все обстоятельства произошедшего сейчас расследуют соответствующие органы, сообщил главврач больницы доктор Шридхар.
Родились дети в один день 2 ноября. Девочка у Сумы Гопал, а мальчик — у Сумы Анджанаппы. И по ещё одному совпадению, оба младенца появились на свет недоношенными.
5 ноября мальчик скончался, но медперсонал по ошибке сообщил о смерти ребёнка родителям девочки. Гопал выдали тело, но она не осмотрела ребёнка и похоронила новорожденного на следующий день.
А вот девочке 7 ноября стало гораздо лучше и сотрудница роддома вызвала родных Сумы Анджанаппы, чтобы сообщить им эту новость. Когда те заявили, что их ребёнок — мальчик, в роддоме и поняли, что совершили ошибку.
После этого представители больницы позвонили Гопалам и признались, что их девочка жива, а похоронили они чужого ребёнка. В отношении врачей, как пишет портал 7News, никаких мер принято не было. Просто у семьи Сумы Анджанаппы нет денег на адвокатов и суды.
Из-за халатности сотрудников больницы мы даже не могли увидеть лицо ребенка в последний раз. Мы не можем позволить себе судиться с больницей, — сказал отец Сумы Анджанаппы.
Руководство роддома в лице главного врача доктора Шридхара подтвердило, что расследование уже ведётся по ведомственному запросу.
В России тоже рассматривают запутанное дело, но только об убийстве младенца. 6 августа 2020 года Калининградский областной суд приступил к рассмотрению уголовного дела против реаниматолога Элины Сушкевич и главврача роддома № 4 в Калининграде Елены Белой. Дела в отношении врачей всегда сложные, а Сушкевич и Белую к тому же обвиняют в организации и убийстве новорождённого. Как продвигается это дело, вызвавшее вначале общественный резонанс, но странным образом подзабытое к моменту рассмотрения по существу, в материале NEWS.ru.
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Комментарии 1
Происшествия , Элина Сушкевич , Калининград , Калининградская Область
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