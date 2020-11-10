Умершего ребёнка в роддоме отдали не той матери

В индийском городе Шимога в штате Карнатака врачи местного роддома отдали мёртвого младенца другой матери. Все обстоятельства произошедшего сейчас расследуют соответствующие органы, сообщил главврач больницы доктор Шридхар.

Родились дети в один день 2 ноября. Девочка у Сумы Гопал, а мальчик — у Сумы Анджанаппы. И по ещё одному совпадению, оба младенца появились на свет недоношенными.

5 ноября мальчик скончался, но медперсонал по ошибке сообщил о смерти ребёнка родителям девочки. Гопал выдали тело, но она не осмотрела ребёнка и похоронила новорожденного на следующий день.

А вот девочке 7 ноября стало гораздо лучше и сотрудница роддома вызвала родных Сумы Анджанаппы, чтобы сообщить им эту новость. Когда те заявили, что их ребёнок — мальчик, в роддоме и поняли, что совершили ошибку.

После этого представители больницы позвонили Гопалам и признались, что их девочка жива, а похоронили они чужого ребёнка. В отношении врачей, как пишет портал 7News, никаких мер принято не было. Просто у семьи Сумы Анджанаппы нет денег на адвокатов и суды.

Из-за халатности сотрудников больницы мы даже не могли увидеть лицо ребенка в последний раз. Мы не можем позволить себе судиться с больницей, — сказал отец Сумы Анджанаппы.

Руководство роддома в лице главного врача доктора Шридхара подтвердило, что расследование уже ведётся по ведомственному запросу.