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Задержан подозреваемый в убийстве двух женщин в Подмосковье 

РИА Новости 21 минуту назад
Убийца двух женщин в Подмосковье задержан
Фото: РИА Новости
Подозреваемый в убийстве двух женщин и ранении ребенка задержан в Солнечногорске, сообщается на сайте МВД Медиа.
Ранее в Следственном комитете заявили, что 7 ноября в Солнечногорском городском округе нашли тела двух женщин, матери и дочери 1953 и 1976 годов рождения, со следами ранений по всему телу. Также в доме была найдена шестилетняя девочка с множеством колото-резаных ранений. Ребенка госпитализировали. Было возбуждено уголовное дело об убийстве.
Как сообщала прокуратура Московской области, к убийству двух женщин и ранению ребенка в Солнечногорске может быть причастен работавший в доме уроженец одной из стран ближнего зарубежья.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий … задержали уроженца одной из среднеазиатских республик 1994 года рождения, подозреваемого в убийстве двух женщин и нанесении ножевых ранений 6-летнему ребенку в одном из частных домов садового товарищества в Солнечногорском районе. Мужчина в ближайшее время будет доставлен в следственные органы", — приводятся на сайте слова официального представителя МВД России Ирины Волк.

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Комментарии 4
Происшествия , Ирина Волк , СКР
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