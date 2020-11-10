Убийца двух женщин в Подмосковье задержан

"В результате оперативно-розыскных мероприятий … задержали уроженца одной из среднеазиатских республик 1994 года рождения, подозреваемого в убийстве двух женщин и нанесении ножевых ранений 6-летнему ребенку в одном из частных домов садового товарищества в Солнечногорском районе. Мужчина в ближайшее время будет доставлен в следственные органы", — приводятся на сайте слова официального представителя МВД России Ирины Волк.