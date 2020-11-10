«Все знали про его приступы агрессии» 

Ранним утром в понедельник, 9 ноября, на военном аэродроме «Балтимор» под Воронежем прогремели выстрелы. Солдат-срочник, 20-летний Антон Макаров , в ответ на замечание офицера напал на сослуживцев, убив трех человек. Следствие пока не определилось с причинами трагедии: Макаров отслужил полгода и уже не был новобранцем, а служба на «Балтиморе» считается престижной — туда стремятся попасть многие. Почему рядовой устроил бойню на воронежском аэродроме, разбиралась «Лента.ру»

Аэродром для лучших

Военный аэродром «Балтимор» — место для Воронежа знаковое. Он был построен в 1956 году в соответствии со всеми требованиями того времени. Аэродром, который изначально назывался Воронеж-Б, был востребован у военных больше 30 лет — до начала лихих 90-х, когда постепенно стал приходить в упадок из-за непростой экономической ситуации.

Почти 20 лет судьба «Балтимора» (так аэродром стали называть по его радиопозывным) оставалась неясной: к нему постепенно подступала городская застройка, а военных, казалось, не сильно интересовала судьба этого места. Но все изменилось в 2010 году, когда было принято решение разместить на «Балтиморе» базу знаменитой Военно-воздушной академии имени Жуковского

Тогда же стало известно, что на аэродроме будет не одна, а три взлетно-посадочные полосы, и не 20 самолетов, а в разы больше. Возрождение «Балтимора» стало одной из самых обсуждаемых тем в Воронеже, а из желающих служить там молодых людей выстроилась очередь.

Реконструкция аэродрома началась в 2013 году — но затянулась на семь лет. Начальник Военно-воздушной академии Геннадий Зибров в декабре 2019 года отмечал, что перенос сроков завершения ремонта был связан с подрядчиком и проблемами в финансировании.

Открыть «Балтимор» планируют до конца 2020 года — и в Воронеже этого ждут многие. Что касается службы на обновленном аэродроме, то в городе она считалась весьма престижной. Тем страшнее стали новости, которые пришли из воинской части №45117 при аэродроме утром 9 ноября.

Кровавое утро

Рано утром с проверкой в часть приехал 38-летний майор Сергей Ермолаев — дежурный по полку. В тот день 20-летний солдат-срочник Антон Макаров был в наряде. По предварительным данным, Ермолаев сделал рядовому некое замечание, от которого тот впал в ярость, сорвал топор с пожарного щита и бросился на офицера. Все произошло столь стремительно, что майор даже не успел воспользоваться табельным оружием.

Он снял с пожарного щита топор, подкараулил майора и ударил его по голове, после чего забрал у Ермолаева табельный пистолет Макарова и начал стрелять

Издание Baza опубликовало информационное сообщение оперативного дежурного Центрального округа войск национальной гвардии (ЦО ВНГ). В нем говорится о том, как развивались события на аэродроме «Балтимор» по версии военных:

«Около 5:20 9 ноября рядовой-срочник Макаров в результате словесного конфликта с прибывшим в воинскую часть с проверкой суточного наряда дежурным по полку майором Ермолаевым отобрал у последнего табельный пистолет Макарова и 16 патронов к нему, после чего произвел выстрелы в Ермолаева.

К дежурному офицеру подбежал с целью оказания помощи водитель (военнослужащий-срочник). Увидев это, рядовой Макаров применил оружие в отношении него. Также был ранен еще один военнослужащий срочной службы. После чего рядовой Макаров скрылся с оружием в неизвестном направлении. В результате стрельбы майор Ермолаев и двое военнослужащих срочной службы скончались на месте».

Жертвами Макарова, помимо майора Ермолаева, стали ефрейтор Сергей Кожокин и рядовой Нинаил Акталиев. Еще один рядовой по фамилии Фирсов был госпитализирован с двумя пулевыми ранениями в плечо и спину. Сам стрелок после расстрела сбежал, прихватив с собой пистолет Ермолаева.

Сдавшие нервы или отложенная месть

Причины трагедии до сих пор остаются неизвестными. По словам источника в Западном военном округе, срочник Макаров мог совершить массовое убийство из-за нервного срыва.

В то же время в Союзе комитетов солдатских матерей России отметили, что ранее военнослужащие не сообщали о фактах рукоприкладства и дедовщины в военной части на аэродроме «Балтимор». Между тем местное РИА «Воронеж» приводит другую версию ЧП.

По данным издания, рядовой стрелял из мести в тех сослуживцев, с которыми у него был конфликт, — это следует из того, как именно действовал Макаров

Убив майора Ермолаева и забрав у него пистолет, срочник как минимум трижды выстрелил в рядового Фирсова. Взяв в заложники ефрейтора по контракту Сергея Кожокина, который был водителем Ермолаева, и прячась за его спиной, Макаров прошел в спальное расположение батальона, включил свет и выстрелил три раза в рядового Нинаила Акталиева. После этого он тремя выстрелами убил Кожокина и сбежал.

Если верить этой версии, у Макарова оставался один неполный магазин к пистолету Макарова. Между тем для его поисков были привлечены более 100 сотрудников ОМОН и СОБР Росгвардии , а также беспилотники авиационного отряда специального назначения ведомства.

Около 15:00 сбежавшего стрелка задержали. Как пишет Baza, Макаров менял машины, пытаясь скрыться от полиции. Первый автомобиль рядовой остановил, используя пистолет. Он направил оружие в голову водителя и угрожал застрелить. Второй автомобиль Макаров остановил по той же схеме.

При задержании Антон хотел оказать сопротивление, но не успел воспользоваться оружием. В ближайшее время задержанного ожидают допросы и арест

Следственный комитет России (СКР) уже возбудил в отношении Макарова уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 («Убийство двух или более лиц») и части 4 статьи 226 («Хищение оружия») УК РФ. При совокупности обвинений стрелку грозит пожизненный срок.

Побег к семье

Как пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона, Антона Макарова задержали по дороге к семье в Орловскую область. Как уточнили в управлении МВД по Воронежской области, Макаров был задержан в селе Землянск Семилукского района (около 50 километров от Воронежа).

Источник уточнил, что в Орловской области проживают бабушка и дедушка Макарова — именно они воспитывали молодого человека после развода родителей. Судя по школьной характеристике, оказавшейся в распоряжении РИА Новости , Макаров был в школе на хорошем счету — но отличался вспыльчивостью.

Между тем Елена, бабушка Антона, успела пообщаться со СМИ и рассказала о дедовщине в армии.

По ее словам, к 20-летнему Макарову постоянно приставал один из сослуживцев, который отбирал у солдата вещи и издевался над ним. Периодически Антон просил бабушку привезти ему что-то в часть.

Он [Макаров] заказал купить ему сгущенки, туалетной бумаги. На вопрос: "У тебя разве этого нет?" — он отвечал: "У меня отобрали"

Бабушка рядового Антона Макарова

Елена также рассказала, что Антон жаловался на наряды вне очереди. В целом женщина описывает своего внука как тихого и спокойного, но способного постоять за себя. Его мать, после того как мальчик окончил второй класс, уехала в Израиль и связывалась с ним лишь по Skype. Со слов Елены, о матери Антон не отзывался плохо, но был сильно обижен. Отца он не знал, а девушки у него не было.

«Это армия — тут может быть все»

«Лента.ру» пообщалась с Вячеславом Лысенковым — бывшим однокурсником Макарова по Воронежскому институту МВД. Молодые люди поступили туда в 2018 году.

«Я учился на радиотехническом, изучал охранный мониторинг, а у Макарова было что-то связанное с компьютерами — системы безопасности или что-то такое. Мы целый год на одном этаже жили, в казармах на проспекте Патриотов, в наряды вместе ходили. Вроде знали его уже как облупленного», — вспоминает Лысенков. По его словам, он сам не конфликтовал с Макаровым, но с другими ребятами у Антона столкновения бывали.

Все знали, что у него иногда бывают приступы агрессии — даже не в том смысле, что в драку лезет, а может словесно быкануть, если заденешь его. Он паренек вроде смышленый, но с какой-то подковыркой, особенностью. Над ним могли иногда прикалываться, и если обычные парни понимают, что это шутки, и особо не реагируют, то он мог завестись

Вячеслав Лысенков

бывший однокурсник Антона Макарова

По словам Вячеслава, Макаров часто «сначала делал, а потом думал». На первом курсе из-за конфликта, который закончился дракой, Антона в общежитии переселили от группы сверстников. Как говорит собеседник «Ленты.ру», кто-то оскорбил родственников Макарова — и началась рукопашная.

После этого его [Макарова] отселили в отдельную комнату, там жил один парень из Чечни. На втором курсе, весной 2019 года, у них в "кубаре" [в комнате] нашли то ли тараканов, то ли вошек. Их расселили на время, и чеченец попал к нам. Он говорил, что они с Макаровым нормально ладили, не конфликтовали

Вячеслав Лысенков

бывший однокурсник Антона Макарова

В 2019 году Вячеслав перевелся в Воронежский институт высоких технологий (ВИВТ), а через пару месяцев, ближе к зиме, узнал, что Макаров отчислился из института. По словам Лысенкова, Макарову пришлось уйти из-за поведения: по учебе он не отставал, но «бывали залеты», которые в МВД с его строгой дисциплиной непозволительны.

Антон мог проспать, схитрить. Со второго курса у нас началась уборка внешней территории, так он уходил к бабушке домой, а его потом все искали. Но это все не уникальные вещи. От того, что произошло в части, — мы с ребятами в шоке. Я еще общаюсь с теми, кто учится в МВД, — все просто в шоке. Мне кажется, Антона надо было довести, чтобы так крышу сорвало

Вячеслав Лысенков

бывший однокурсник Антона Макарова

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Следствию еще предстоит установить причины трагедии на аэродроме «Балтимор». Но сейчас уже понятно, что спустя год после трагедии в Забайкалье, где солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял десять сослуживцев, восемь из которых погибли, и следователи, и представители общественности будут в первую очередь искать признаки дедовщины.

Юрий (имя изменено) — военнослужащий из Воронежа: сейчас он служит на Дальнем Востоке, но хочет перевестись на «Балтимор». По его словам, воронежский военный аэродром считается очень хорошим местом и служить по контракту там «дается не всем». Причем никаких громких ЧП на «Балтиморе» раньше не было.

В частях аэродрома в основном служат русские из хороших "учебок", люди с высшим образованием. Взять даже стрелявшего срочника Макарова — так он из института МВД. Как таковой дедовщины в армии сейчас нет, но плохие отношения в части могут быть, как в случае с Шамсутдиновым. Потому что это армия — тут может быть все, что угодно

Юрий

военнослужащий из Воронежа