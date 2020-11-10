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Видео подробностей спасения детей от педофила

Вадим Дроздов
20 минут назад
31 января 2020 года в Уфе Владимир Санкин спас детей от педофила Владимира Зайцева. Санкин услышал крики, подбежал и между ним и Зайцевым завязалась драка. В результате этой драки Зайцев скончался по дороге в больницу. После чего Владимиру Санкину были предъявлены обвинения в убийстве. Спасителю детей начало грозить 15 лет тюрьмы. Теперь эта история получила продолжение. В суде Санкина будут защищать адвокаты из Москвы, услуги которых оплатил неизвестный меценат. Теперь принимать решение о дальнейшей судьбе Владимира Санкина будут принимать шестеро присяжных в суде. Сейчас подсудимый находится под домашним арестом.
Происшествия,Видео,Владимир Зайцев,Уфа,
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