Видео подробностей спасения детей от педофила

31 января 2020 года в Уфе
Владимир Санкин спас детей от педофила Владимира Зайцева
. Санкин услышал крики, подбежал и между ним и Зайцевым завязалась драка. В результате этой драки Зайцев скончался по дороге в больницу. После чего Владимиру Санкину были предъявлены обвинения в убийстве. Спасителю детей начало грозить 15 лет тюрьмы. Теперь эта история получила продолжение. В суде Санкина будут защищать адвокаты из Москвы, услуги которых оплатил неизвестный меценат. Теперь принимать решение о дальнейшей судьбе Владимира Санкина будут принимать шестеро присяжных в суде. Сейчас подсудимый находится под домашним арестом.