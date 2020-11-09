Ещё
Далее:
Читайте также:
Самое экстремальное шоу на выживание
Самое экстремальное шоу на выживание Новинка в Okko ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

«Обалденные пирожки»: что ждет Ефремова в колонии 

Вероника Полынина 24 минуты назад
«Обалденные пирожки»: что ждет Ефремова в колонии
Фото: РИА Новости
Заключенный колонии №4 в Белгородской области, где, предположительно, будет отбывать наказание Михаил Ефремов, рассказал, что ждет артиста «на зоне».

«Есть здесь свои плюсы и минусы. Из плюсов — спальные помещения с большими окнами, на которых нет решеток. Еще тут можно мыться хоть каждый день. Ну и хлеб тут пекут очень вкусный», — приводит «Московский комсомолец» слова заключенного.

Он также отметил «неплохую медсанчасть», вкусные супы в столовой и «обалденные» пирожки, которые продают в тюремном ларьке.
Названа причина этапирования Ефремова в колонию
Минусом ИК-4 собеседник издания считает слишком жесткий распорядок дня. Подъем в 6 утра, через 15 минут все должны быть умытые и одетые, а кровать заправлена без единой складочки. Мало времени на завтрак, зато рабочий день длится зачастую дольше положенных 9 часов.
В свободное время можно воспользоваться библиотекой, посмотреть телевизор в общей комнате, написать письмо или позвонить родным по таксомату.

«Когда время подходит к отбою (22.00) все от усталости падают и засыпают мертвецким сном», — заявил заключенный.

В ИК-4 в Белгородской области отбывали наказание футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. Кокорин рассказывал, что новоприбывший заключенный сначала попадает на недельный карантин, где его раздевают догола, забирают одежду и выдают робу. Спустя неделю человека переводят в отряд.

«Там есть большое помещение, где стоит телевизор. Вот там все собираются, ты заходишь и слышишь: «Добро пожаловать!». И все поднимают за тебя кружки чифира. Вот такой простой обряд», — вспоминал футболист.

Как писал «Рамблер», ранее ФСИН сообщила, что Михаила Ефремова этапировали из СИЗО в Москве в колонию в Белгородской области. При этом конкретное исправительное учреждение не называлось. Всего в регионе расположены четыре колонии.
Видео дня. Сын Плющенко заявил, что не хочет быть героем соцсетей
Комментарии 7
Происшествия , Михаил Ефремов , Павел Мамаев , Александр Кокорин , ФСИН , Московский комсомолец
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Стюардесса в мини-юбке закрыла багажную полку в шпагате и попала на видео
00:13
Стюардесса в мини-юбке закрыла багажную полку в шпагате и попала на видео
Уничтожение армянского «Тора» попало на видео
01:25
Уничтожение армянского «Тора» попало на видео
Опубликовано видео «освобожденного» города Шуши
01:41
Опубликовано видео «освобожденного» города Шуши
Женщина без маски устроила скандал в трамвае и попала на видео
00:34
Женщина без маски устроила скандал в трамвае и попала на видео
Работы по ликвидации разлива бетона в лесу попали на видео
03:25
Работы по ликвидации разлива бетона в лесу попали на видео
Экипажи военных самолетов отработали воздушную дозаправку и попали на видео
01:02
Экипажи военных самолетов отработали воздушную дозаправку и попали на видео
Задержание устроившего бойню в Воронеже солдата попало на видео
00:18
Задержание устроившего бойню в Воронеже солдата попало на видео
Появилось видео с рассказом школьницы о смертельной вечеринке
02:10
Появилось видео с рассказом школьницы о смертельной вечеринке
Москвичи высказали мнение о президентских выборах в США и попали на видео
04:05
Москвичи высказали мнение о президентских выборах в США и попали на видео
Уничтожение армянской бронетехники попало на видео
01:14
Уничтожение армянской бронетехники попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение