«Обалденные пирожки»: что ждет Ефремова в колонии 

«Есть здесь свои плюсы и минусы. Из плюсов — спальные помещения с большими окнами, на которых нет решеток. Еще тут можно мыться хоть каждый день. Ну и хлеб тут пекут очень вкусный», — приводит «Московский комсомолец» слова заключенного.

Он также отметил «неплохую медсанчасть», вкусные супы в столовой и «обалденные» пирожки, которые продают в тюремном ларьке.

Минусом ИК-4 собеседник издания считает слишком жесткий распорядок дня. Подъем в 6 утра, через 15 минут все должны быть умытые и одетые, а кровать заправлена без единой складочки. Мало времени на завтрак, зато рабочий день длится зачастую дольше положенных 9 часов.

В свободное время можно воспользоваться библиотекой, посмотреть телевизор в общей комнате, написать письмо или позвонить родным по таксомату.

«Когда время подходит к отбою (22.00) все от усталости падают и засыпают мертвецким сном», — заявил заключенный.

В ИК-4 в Белгородской области отбывали наказание футболисты Александр Кокорин Павел Мамаев . Кокорин рассказывал, что новоприбывший заключенный сначала попадает на недельный карантин, где его раздевают догола, забирают одежду и выдают робу. Спустя неделю человека переводят в отряд.

«Там есть большое помещение, где стоит телевизор. Вот там все собираются, ты заходишь и слышишь: «Добро пожаловать!». И все поднимают за тебя кружки чифира. Вот такой простой обряд», — вспоминал футболист.