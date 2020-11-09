«Обалденные пирожки»: что ждет Ефремова в колонии 

Заключенный колонии №4 в Белгородской области, где, предположительно, будет отбывать наказание Михаил Ефремов, рассказал, что ждет артиста «на зоне».
«Есть здесь свои плюсы и минусы. Из плюсов — спальные помещения с большими окнами, на которых нет решеток. Еще тут можно мыться хоть каждый день. Ну и хлеб тут пекут очень вкусный», — приводит «Московский комсомолец» слова заключенного.
Он также отметил «неплохую медсанчасть», вкусные супы в столовой и «обалденные» пирожки, которые продают в тюремном ларьке.
Минусом ИК-4 собеседник издания считает слишком жесткий распорядок дня. Подъем в 6 утра, через 15 минут все должны быть умытые и одетые, а кровать заправлена без единой складочки. Мало времени на завтрак, зато рабочий день длится зачастую дольше положенных 9 часов.
В свободное время можно воспользоваться библиотекой, посмотреть телевизор в общей комнате, написать письмо или позвонить родным по таксомату.
«Когда время подходит к отбою (22.00) все от усталости падают и засыпают мертвецким сном», — заявил заключенный.
В ИК-4 в Белгородской области отбывали наказание футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. Кокорин рассказывал, что новоприбывший заключенный сначала попадает на недельный карантин, где его раздевают догола, забирают одежду и выдают робу. Спустя неделю человека переводят в отряд.
«Там есть большое помещение, где стоит телевизор. Вот там все собираются, ты заходишь и слышишь: «Добро пожаловать!». И все поднимают за тебя кружки чифира. Вот такой простой обряд», — вспоминал футболист.
Как писал «Рамблер», ранее ФСИН сообщила, что Михаила Ефремова этапировали из СИЗО в Москве в колонию в Белгородской области. При этом конкретное исправительное учреждение не называлось. Всего в регионе расположены четыре колонии.