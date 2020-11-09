Женщине в Москве выстрелили в живот

Неизвестный ранил женщину из огнестрельного оружия на севере столицы, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
«От очевидца поступила информация, что у д. 8 по ул. Нижняя Масловка лежит женщина с огнестрельным ранением в живот», — пояснил собеседник агентства.
В свою очередь в пресс-службе Главного управления МВД России по столице заявили Агентству «Москва», что женщина была доставлена в медучреждение с телесными повреждениями, характер которых не уточняется.
Кроме того, источник в правоохранительных органах сообщил Агентству «Москва», что неизвестный мужчина угрожал женщине в магазине «Дикси», расположенном по адресу: ул. Башиловская, д. 6, который находится в шаговой доступности от места обнаружения раненой женщины. Согласно информации из открытых источников, в д. 8 на ул. Нижняя Масловка также расположен магазин «Дикси».