Женщине в Москве выстрелили в живот

Неизвестный ранил женщину из огнестрельного оружия на севере столицы, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах

«От очевидца поступила информация, что у д. 8 по ул. Нижняя Масловка лежит женщина с огнестрельным ранением в живот», — пояснил собеседник агентства.

В свою очередь в пресс-службе Главного управления МВД России по столице заявили Агентству «Москва», что женщина была доставлена в медучреждение с телесными повреждениями, характер которых не уточняется.