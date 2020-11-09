Блогерша погибла, пытаясь скрыться от полиции

Популярная Youtube-блогерша из Бразилии
Аманда Андраде Матурана погибла во время нелегальных мотогонок, пишет британский таблоид Daily Star.
22-летняя Матурана погибла, скрываясь от полиции. Девушка рассказала о гонках в своем Instagram, и через некоторое время после начала на встречу мотогонщиков прибыла полиция.
При виде правоохранителей участники соревнований бросились врассыпную, а Матурана попыталась скрыться на мотоцикле. Блогерша превысила скорость и потеряла управление транспортным средством.
Аманда умерла на месте происшествия. Девушку нашли без шлема, возможно, он мог упасть с головы во время аварии. Травмы головы, груди и шеи, полученные гонщицей, оказались смертельными.
Отмечается, что мотоцикл, на котором разбилась Матурана, был совсем новым – она купила его за неделю до смертельной аварии.
Как сообщал «Рамблер», ранее в понедельник бразильский мотогонщик Матеус Барбоза погиб во время гонки класса «Супербайк» на автодроме «Интерлагос» в Сан-Паулу.