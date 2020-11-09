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«В бачке не было масла»: подробности гибели ведущего НТВ 

Павел Тиунов 53 минуты назад
Крушение самолета Piper за штурвалом, которого находился телеведущий Александр Колтовой могло произойти из-за серьезной неисправности, заявил «Московскому комсомольцу» Заслуженный военный летчик России Владимир Попов. Эксперты обнаружили, что в полете у воздушного судна обнаружилась нехватка масла.
Трагедия, как сообщал «Рамблер», произошла 7 ноября. Телеведущий Александр Колтовой, известный зрителям по ведению шоу «ДНК» и «Звезды сошлись» на НТВ, вместе с супругой летел из Москвы в Рыбинск Ярославской области. Через несколько минут после взлета загорелся двигатель. Ведущий сидел за штурвалом. Он подал аварийный сигнал и посадил самолет в поле. Машина вспыхнула после жесткой посадки. Пилот и его супруга погибли.
В ходе исследования обломков самолета выяснилось, что масляный бачок в полете оказался пуст. При этом на нем не нашлось никаких пробоин. Владимир Попов, комментируя находку, заявил, что техническая жидкость могла вытечь через лопнувший трубопровод или через кольца в маслонасосе. В любом случае утечка могла спровоцировать «небольшое воспламенение», которое было заметно по беловато-серому следу в небе, и заклинивание винта.
Момент крушения самолёта Колтового попал на видео

«Это могло произойти именно из-за того, что масло из коллектора вытекло», — подчеркнул эксперт.

Попов однако исключил возможность того, что Колтовой знал о неисправности, но все равно решился на полет. Он заявил, что если телеведущий перед взлетом копался в двигателе, это не означает, что он пытался что-то починить. Летчик подчеркнул, что после длительной стоянки двигатель самолета следует запустить в обязательно порядке, чтобы его «прогазовать». Процедуру Попов отнес к перечню обязательных перед тем, как поднять воздушное судно в небо.
Комментарии 6
Происшествия , Видео , Владимир Попов , Московский комсомолец , НТВ
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