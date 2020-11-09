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Петербуржец подал в суд на любовника жены за разрушение семьи 

News.ru и ещё 1 2 часа назад
Петербуржец подал в суд из-за разрушения семьи
Фото: ТАСС
Житель Санкт-Петербурга подал иск против любовника своей супруги и потребовал компенсацию морального вреда за разрушение семьи.
Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов города. По её данным, мужчина потребовал с любовника жены 150 тыс. рублей. В иске он пояснил, что состоит в законном браке, у них с супругой есть несовершеннолетний ребёнок. Однако когда у жены появился любовник, женщина стала меньше времени уделять семье, а это, в свою очередь, причиняет истцу «нравственные страдания» и может негативно отразиться на его репутации, передаёт РЕН ТВ.
В ответ на претензии мужа жена заявила, что является личностью и может поступать так, как захочет. Суд удовлетворить требования истца отказался. Судья пояснил, что супругам надо разобраться в сложившейся ситуации самим, внутри семьи.
Ранее NEWS.ru писал о том, что суд в китайском Пекине рассмотрит дело женщины, которая изменила своему супругу с 300 любовниками из-за того, что он якобы часто пропадал на работе.
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Происшествия , РЕН ТВ , Санкт-Петербург
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