Актера Михаила Ефремова перевели в колонию под Белгородом . Ранее туда были отправлены учинившие скандал в московском кафе российские футболисты, пишет "Комсомольская правда".

Уточняется, что в колонии, где будет находиться артист, предусмотрены клуб с большим зрительным залом, проектор, экран и музыкальный центр. Там осужденные могут воплощать в реальность свои идеи. По словам адвоката Ефремова Владимира Васильева, пока что его подзащитного еще не доставили до нового места, поездка может продлиться около трех недель. Юрист добавил, что ночевать актер будет в пересыльных тюрьмах.