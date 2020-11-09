Актера Михаила Ефремова перевели в колонию под Белгородом. Ранее туда были отправлены учинившие скандал в московском кафе российские футболисты, пишет "Комсомольская правда".
Актера Михаила Ефремова, приговоренного к семи с половиной годам тюрьмы за смертельное ДТП в центре Москвы, везут в ИК-4, расположенную в поселке Алексеевка Белгородской области. Незадолго до этого там отбывали наказание полузащитник Павел Мамаев и нападающий Александр Кокорин, сообщает "Комсомольская правда".
Уточняется, что в колонии, где будет находиться артист, предусмотрены клуб с большим зрительным залом, проектор, экран и музыкальный центр. Там осужденные могут воплощать в реальность свои идеи. По словам адвоката Ефремова Владимира Васильева, пока что его подзащитного еще не доставили до нового места, поездка может продлиться около трех недель. Юрист добавил, что ночевать актер будет в пересыльных тюрьмах.