В российском регионе взорвался дом

Взрыв дома во Всеволожске оказался попыткой самоубийства. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным ГУ МЧС по Ленобласти, сегодня в 10:25 поступило сообщение о пожаре в частном двухэтажном доме на Христиновском проспекте во Всеволожске. В 11.00 огонь был потушен.

При этом, по данным 47news, пожару предшествовал взрыв.

«Часть крыши висит на соседней сосне, вся дорога усыпана стеклами, вокруг стоят пожарные машины», — заявила изданию очевидец произошедшего.

В результате взрыва и пожара пострадал мужчина. По данным «Mash на Мойке», 39-летний Андрей хотел отравиться газом и в 9 утра открыл в доме вентиль газовой магистрали.

Через час ожидания где-то проскочила искра, однако Андрея не убило взрывом и он «пишет в полиции объяснительные», отмечает канал.

В сентябре, как сообщал «Рамблер», в одной из квартир в многоэтажном жилом доме на Надсоновской улице в Пушкине возникло возгорание, после чего пожар распространился еще на несколько квартир.

В июне в жилом доме на улице Проходчиков в Москве произошел взрыв газа и возник пожар в результате него. Сообщалось, что в результате произошедшего пострадали четыре человека.