Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый кассовый фильм нулевых
Самый кассовый фильм нулевых Посмотреть ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Раскрыты шокирующие подробности взрыва в доме в Ленобласти 

Алиса Селезнёва 54 минуты назад
В российском регионе взорвался дом
Фото: РИА Новости
Взрыв дома во Всеволожске оказался попыткой самоубийства. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».
По данным ГУ МЧС по Ленобласти, сегодня в 10:25 поступило сообщение о пожаре в частном двухэтажном доме на Христиновском проспекте во Всеволожске. В 11.00 огонь был потушен.
При этом, по данным 47news, пожару предшествовал взрыв.

«Часть крыши висит на соседней сосне, вся дорога усыпана стеклами, вокруг стоят пожарные машины», — заявила изданию очевидец произошедшего.

На борту летевшего из Крыма самолета произошла трагедия
В результате взрыва и пожара пострадал мужчина. По данным «Mash на Мойке», 39-летний Андрей хотел отравиться газом и в 9 утра открыл в доме вентиль газовой магистрали.
Через час ожидания где-то проскочила искра, однако Андрея не убило взрывом и он «пишет в полиции объяснительные», отмечает канал.
В сентябре, как сообщал «Рамблер», в одной из квартир в многоэтажном жилом доме на Надсоновской улице в Пушкине возникло возгорание, после чего пожар распространился еще на несколько квартир.
В июне в жилом доме на улице Проходчиков в Москве произошел взрыв газа и возник пожар в результате него. Сообщалось, что в результате произошедшего пострадали четыре человека.
Видео дня. Сын Плющенко заявил, что не хочет быть героем соцсетей
Комментарии 9
Происшествия , 47news.ru
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео с рассказом школьницы о смертельной вечеринке
02:10
Появилось видео с рассказом школьницы о смертельной вечеринке
Москвичи высказали мнение о президентских выборах в США и попали на видео
04:05
Москвичи высказали мнение о президентских выборах в США и попали на видео
Уничтожение армянской бронетехники попало на видео
01:14
Уничтожение армянской бронетехники попало на видео
Происшествия
Скандал из-за отказа принять 90-летнюю пациентку попал на видео
02:47
Скандал из-за отказа принять 90-летнюю пациентку попал на видео
Происшествия
Голая туристка на пляже в Сочи попала на видео
00:15
Голая туристка на пляже в Сочи попала на видео
Общество
Появилось видео испытания вакуумного поезда с пассажирами
01:07
Появилось видео испытания вакуумного поезда с пассажирами
Наука и техника
Опубликовано видео ДТП с участием полицейской машины в Москве
00:23
Опубликовано видео ДТП с участием полицейской машины в Москве
Происшествия
Падение огненного метеорита попало на видео
00:28
Падение огненного метеорита попало на видео
Происшествия
Опубликовано видео поисков убившего сослуживцев срочника
00:38
Опубликовано видео поисков убившего сослуживцев срочника
Происшествия
Спасший провалившегося под лед подростка вахтовик попал на видео
01:22
Спасший провалившегося под лед подростка вахтовик попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение