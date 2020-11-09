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Москвичка внезапно умерла на борту вылетевшего из Крыма самолета 

Lenta.ru 14 минут назад
На борту летевшего из Крыма самолета произошла трагедия
Фото: РИА НОВОСТИ
Жительница Москвы внезапно умерла на борту пассажирского самолета, вылетевшего по маршруту из Крыма в столицу. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Воздушное судно следовало по направлению из Симферополя в московскую авиагавань Домодедово. По информации телеканала, фельдшер констатировал смерть пассажирки в аэропорту отправления.
Согласно предварительным данным, причина гибели туристки — инсульт. В настоящее время обстоятельства произошедшего устанавливаются.
1 октября сообщалось, что неизвестный пассажир умер в самолете, летевшем из Москвы в Ставрополь, сразу после приземления в аэропорту. Несчастный случай произошел на борту лайнера Airbus A-319 российской авиакомпании. После посадки в салоне обнаружили мужчину без признаков жизни.
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Происшествия , Москва , Республика Крым , Симферополь , Ставрополь , Ставропольский Край
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