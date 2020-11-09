Раскрыта причина расстрела солдат в российской армии 

Солдат-срочник Антон Макаров устроил стрельбу по сослуживцам и офицерам из-за нервного срыва, сообщает ТАСС со ссылкой на источник из числа представителей Западного военного округа. Эмоциональное расстройство военнослужащего — основная версия причин произошедшего, которой придерживаются правоохраниетели.

Трагедия, как сообщал «Рамблер», произошла рано утром 9 ноября на воронежском военном аэродроме «Балтимор». Около пяти утра 20-летний солдат-срочник Антон Макаров, вооружившись топором, напал военнослужащих. У одной из офицеров он отобрал боевой пистолет и открыл огонь. В результате погибли два офицера и один срочник.

По неподтвержденным пока данным, одну из своих жертв Макаров зарубил топором, двух других застрелил. Поначалу СМИ сообщали, что нападавший сбежал с места преступления и забаррикадировался в кабинете здания на территории военной части. Позже стало известно, что в Советском районе города объявлен план перехват. Розыском подозреваемого занимаются сотрудники Росгвардии

В октябре прошлого года, как сообщал «Рамблер», произошел самый громкий расстрел солдат в военной части последних лет. Срочник Рамиль Шамстудинов при смене караула открыл огонь по своим сослуживцам. В результате восемь военнослужащих погибли, двое были ранены. Стрелок был задержан. По версии Минобороны, у рядового мог случиться нервный срыв по причинам, не относящимся к службе. Сам солдат на встрече с отцом в СИЗО заявил, что на убийство его толкнула «дедовщина».

В сентябре 2020 года прошло первое судебное заседание по делу Шамсутдинова. Решать судьбу солдата будет коллегия присяжных. Известно, что Шамсутдинов свою вину в преступлении признал, а психиатры посчитали его вменяемым. Если впоследствии суд признает его виновным, то ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.