Ещё
Далее:
Читайте также:
Первый хит эпохи перестройки
Первый хит эпохи перестройки Смотреть ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Восстановлена картина устроенной солдатом бойни на аэродроме в Воронеже 

Lenta.ru и ещё 7 43 минуты назад
Следователи восстановили предварительную картину бойни, устроенной 20-летним солдатом-срочником Антоном Макаровым на военном аэродроме Балтимор в Воронеже. Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале.
Молодой человек был в наряде, в пять часов утра 9 ноября к нему подошел с проверкой дежурный по полку 38-летний майор Сергей Ермолаев. Он сделал замечание солдату, от которого тот впал в ярость. Макаров снял с пожарного щита топор, подкараулил майора и ударил его по голове. После этого он забрал у офицера табельный пистолет с патронами и выстрелил в него. Затем солдат пошел в комнату личного состава, там его заметили и отправили в наряд, но он стал стрелять по находившимся внутри военным.
Далее Макаров попытался построить оставшихся на аэродроме военных, крикнув им: «Встали, построились!» Один из них попытался сбежать и получил от стрелка пулю в спину. Макаров скрылся.
Раскрыта причина расстрела солдат в российской армии
Следователи нашли на аэродроме восемь стреляных пистолетных гильз, у сбежавшего солдата осталось в обойме еще восемь, уточняет «Комсомольская правда» в своем Telegram-канале. В настоящее время военные, Росгвардия, МВД и ФСБ ведут поиск солдата. Он скрывается в пределах Воронежа.
Погибли дежурный по полку майор, 38-летний Сергей Ермолаев. Второй убитый — ефрейтор Сергей Кажокин. Также погиб рядовой Нинаил Акталиев.
Рядовой по фамилии Фирсов в ходе нападения получил два пулевых ранения в плечо и лопатку. Он госпитализирован и сейчас находится в реанимации.
Последние новости
Мишустин объявил кандидатуры новых министров и вице-премьера Мишустин объявил кандидатуры новых министров и вице-премьера Путин отправил в отставку главу Минтранса Путин отправил в отставку главу Минтранса Путин отправил в отставку главу Минстроя Путин отправил в отставку главу Минстроя
Комментарии 34
Происшествия , Видео , Сергей Ермолаев , Антон Макаров , Росгвардия , ФСБ , МВД , Комсомольская правда , Воронеж , Воронежская Область
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео ДТП с участием полицейской машины в Москве
00:23
Опубликовано видео ДТП с участием полицейской машины в Москве
Происшествия
Падение огненного метеорита попало на видео
00:28
Падение огненного метеорита попало на видео
Происшествия
Опубликовано видео поисков убившего сослуживцев срочника
00:38
Опубликовано видео поисков убившего сослуживцев срочника
Происшествия
Спасший провалившегося под лед подростка вахтовик попало на видео
01:22
Спасший провалившегося под лед подростка вахтовик попало на видео
Происшествия
Появилось видео подробностей расстрела срочником сослуживцев
00:24
Появилось видео подробностей расстрела срочником сослуживцев
Происшествия Криминал
Момент крушения вертолета с донорским сердцем попал на видео
00:54
Момент крушения вертолета с донорским сердцем попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео задержания расстрелявшего семью подростка
00:08
Опубликовано видео задержания расстрелявшего семью подростка
Происшествия
Появилось видео диверсионных действий разведчиков
01:24
Появилось видео диверсионных действий разведчиков
Армия
Возведение мостов военными МТО попало на видео
00:59
Возведение мостов военными МТО попало на видео
Армия
Ефремов был этапирован в колонию и попал на видео
01:16
Ефремов был этапирован в колонию и попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение