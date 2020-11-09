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В российском городе объявлен план перехват 

Павел Тиунов 26 минут назад
Журналисты установили личность солдата-срочника, который открыл стрельбу по сослуживцам в Воронеже. Известно, что стрелок забаррикадировался на территории военной части, сообщает РЕН ТВ.
Первыми о трагедии сообщили местные СМИ. Как писал «Рамблер», трагедия произошла рано утром 9 ноября на воронежском военном аэродроме «Балтимор». Около пяти утра военнослужащий, вооружившись топором, напал «на людей». У одной из своих жертв он отобрал оружие и открыл огонь. В результате погибли «два или три человека», один был тяжело ранен.
Telegram-канал Baza сообщил, что стрелка зовут Антон Макаров. Ему 20 лет. Журналисты ТАСС выяснили, что он стрелял из пистолета. В результате погибли два офицера и солдат-срочник. РЕН ТВ утверждает, что одного из погибших нападавший зарубил топором, а двух других застрелил. Telegram-канал Readovka уточняет, что Макаров убил водителя и дежурного по полку. СМИ сходятся в одном: в настоящее время солдат забаррикадировался в кабинете на территории военной части.
Российский солдат-срочник расстрелял сослуживцев
В то же время Telegram-канал Mash сообщает, что в Советском районе города объявлен план перехват. Розыском подозреваемого занимаются сотрудники Росгвардии.
Комментарии 43
Происшествия , Видео , Антон Макаров , Росгвардия , РЕН ТВ , ИТАР-ТАСС
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